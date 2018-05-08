Российский Galaxy Note 9 будет мощнее американского и получит 8 ГБ оперативки

Galaxy Note 9, работающий на базе фирменного процессора Exynos 9815, будет гораздо более производительным, чем решение с чипом Snapdragon 845. Это подтверждают результаты синтетического теста Geekbench, обнаруженные в базе данных бенчмарка коллегами из издания GizChina.

Из представленного скриншота следует, что в одноядерном испытании смартфон набирает 5162 балла, в то время как в многоядерном — 10 704. Это значительно больше, чем заработала версия на базе Snapdragon 845. Очевидно, сказалась лучшая оптимизация процессора Exynos, производством которого занимается сама Samsung.

Кроме того, свою лепту внес увеличенный объем оперативной памяти. У версии с Exynos 9815 он равен 8 ГБ, тогда как у модели со Snapdragon 845 — всего 6. К счастью для россиян, являющихся поклонниками серии Galaxy Note, на отечественный рынок поступит именно продвинутая версия фаблета.

Презентация Galaxy Note 9 должна состояться в конце июля — начале августа 2018 года. Производитель сместил сроки релиза с осенних на летние месяцы из-за нежелания конкурировать с флагманскими моделями iPhone, которые будут представлены аккурат в начале сентября, почти одновременно с выставкой IFA.

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