Ваш Mac начнёт дико тормозить, но это можно избежать 

Ваш Mac начнёт дико тормозить, но это можно избежатьКаким бы мощным не был ваш Mac, однажды он начнет дико тормозить. Это будет связано с перегревом, кривым софтом, забитым диском, ошибками и просто разрядкой.
У меня есть опыт сражения с такими проблемами, которым я готов поделиться.
Убедитесь, что ваш Mac не перегревается
Так как я живу недалеко от моря и часто работаю буквально на пляже, сталкиваюсь с перегревом своего MacBook очень часто.
Без доп. софта вы можете определить перегрев двумя способами:
тактильно — корпус устройства окажется слишком горячим
по звуку — вентиляторы внутри компьютера будут работать на максимуме и создавать шум Но лучше воспользоваться небольшой бесплатной утилитой Macs Fan Control. Она показывает температуру аккумулятора, процессора, графического чипа и других компонентов Mac, а также позволяет управлять частотой вращения вентиляторов компьютера вручную.
Если эти значения и общая температура окружающей среды не соответствует рекомендациям, Mac воспользуется троттлингом. Он будет понижать тактовую частоту процессора и других комплектующих, чтобы добиться нормального числа °C.
Рекомендации по температурному режиму Mac:
Используйте Mac при температуре от 10°C до 35°C (влажность 0–95%)
Температура процессора и видеочипа не должна превышать 95°C HDD не должен нагреваться выше 50°C, SSD — 70°C В идеале температура никогда не должна достигать критических значений.
Для этого старайтесь использовать Mac на ровных поверхностях, которые не мешающих охлаждению, уберите его с прямых солнечных лучей, не кладите ничего на клавиатуру MacBook, не заслоняйте вентиляционные отверстия, используйте только фирменные адаптеры питания Apple.
А еще Mac могут забиваться пылью. За нормальной чисткой лучше обратитесь к специалистам, а сделать это самостоятельно вам поможет специальная отвертка с AliExpress за 270 руб., пылесос и немного терпения.
Разберите процессы в «Мониторинге системы»
Если с температурой все в порядке, разберитесь с процессами в приложении «Мониторинг системы».
Здесь вас интересует две вкладки: «ЦП» и «Память». Первая показывает загрузку приложениями процессора, а вторая RAM. Отсортируйте софт по «%ЦП» и «Памяти», чтобы сразу увидеть самые тяжелые программы и разобраться с ними.
Сегодня это актуально как никогда. Например, недавно в Mac App Store появлялось приложение-майнер, которое втихую использовало ресурсы компьютера для добычи криптовалюты Monero и загружало процессор на 200%.
Но часто и обычный софт ведет себя некорректно. Например, в последнее время Chrome регулярно нагружал процессор моего MacBook до предела всего с парой вкладок и почти без расширений, поэтому я окончательно перешел на Safari.
Предлагаю избавляться от любого кривого софта, который не умеет нормально использовать ресурсы системы. Глючить — это удел программ для Windows.
Если заметите, что процессор сильно нагружает служба mdworker, вам нужно оптимизировать индексацию Spotlight.
Для этого перейдите в «Системные настройки» > Spotlight, уберите бесполезную для вас информацию из вкладки «Результаты поиска» и перетащите на вкладку «Конфиденциальность» папки с большим количеством небольших файлов, искать по которым вы не планируете.
Удалите лишний софт, почистите автозагрузку
Во-первых, удалите весь бесполезный софт из каталога «Программы» в Finder.
Он не только занимает место на диске, но и использует другие ресурсы Mac, вися в фоне.
Например, я активно пробую новые приложения для macOS, поэтому чищу этот каталог не меньше одного раза в неделю. Удаляю отсюда не только то, что не понравилось, но и тот софт, который не использую.
Во-вторых, разберитесь с автозагрузкой софта на старте системы, которая спрятана в «Системные настройки» > «Пользователи и группы» > «Объекты входа».
Все приложения, которые работают в фоне, отъедают часть ресурсов процессора и оперативной памяти. Некоторые из них вам могут быть нужны (например, облака вроде Dropbox), а другие бесполезны (например, торрент-клиент Transmission).
Рекомендую сократить автоматическую загрузку до допустимого минимума, а остальной софт использовать по необходимости.
Сотрите с диска бесполезное, удалите кеш Если жесткий диск компьютера занят на 90% и более, macOS может не хватать места для нормальной работы встроенных возможностей системы и доп. приложений. Поэтому она начнет тормозить.
Чтобы проверить это, перейдите в меню «Об этом Mac» > «Хранилище».
Свободно меньше 10%? Отправляйтесь в раздел «Управлять». Здесь наглядно видно, что и сколько занимает. Сначала пройдитесь по рекомендациям по очистке диска, а потом переходите к остальным разделам: «Документы», «Программы», iCloud Drive.
Рекомендую также почистить кеш Safari, который часто сильно разрастается. Просто откройте браузер и воспользуйтесь сочетанием клавиш Command + Option + E.
Проверьте диск на ошибки, обновите систему
Маководы делятся на два вида: одни не обновляют macOS и руководствуются принципом «Работает, не трогай», другие ставят все апдейты системы в надежде на исправление багов и глюков.
Отношу себя ко второй группе, поэтому рекомендую обновляться до последних версий ОС (проверьте наличие апдейтов в App Store > «Обновления). Обычно они работают быстрее, и с обратным за годы на Mac я не сталкивался.
Не забывайте также проверять ошибки дисков. Они появляются случайным образом во время установки приложений и обновлений ОС.
Просто откройте „Дисковую утилиту“, выберите системный диск и нажмите на кнопку „Первая помощь“. Mac проверит себя на ошибки и постарается их исправить.
Просто подключите свой MacBook к зарядке
Когда аккумулятор MacBook разряжается ниже 5%, macOS включает режим экстренного энергосбережения и компьютер начинает работать очень медленно. Подключите его к зарядке, и все пройдет.
Я особенно часто сталкиваюсь с этим в разгар рабочего дня. Обычно задач очень много, поэтому уведомлений о разрядке даже не замечаю и начинаю недоумевать диким тормозам в работе Mac.
В сумме всего этого вам точно хватит, чтобы ускорить работу своего Mac. Если все-таки нет, пора задуматься о его обслуживании или замене на более производительный.