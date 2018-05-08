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Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12
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Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12С релизом iPhone X компания внедрила технологию Face ID, отвечающую за распознавание лица.
Единственный ее недостаток — работает сканер только в вертикальном режиме. Но кажется, скоро все изменится.
В iOS 12 купертиновцы исправят главный недостаток Face ID. Он начнёт распознавать лица в горизонтальном режиме. Ура!
Только неясно одно: будет ли поддержка горизонтального режима доступна только для новых устройств, либо текущего поколения iPhone X тоже. Надеюсь, что Apple всё-таки исправится и сделает Face ID нормальным для всех устройств.
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