Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12 

Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12С релизом iPhone X компания внедрила технологию Face ID, отвечающую за распознавание лица.
Единственный ее недостаток — работает сканер только в вертикальном режиме. Но кажется, скоро все изменится.
В iOS 12 купертиновцы исправят главный недостаток Face ID. Он начнёт распознавать лица в горизонтальном режиме. Ура!
Только неясно одно: будет ли поддержка горизонтального режима доступна только для новых устройств, либо текущего поколения iPhone X тоже. Надеюсь, что Apple всё-таки исправится и сделает Face ID нормальным для всех устройств.