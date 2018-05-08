Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12

Face ID заработает в горизонтальном режиме с релизом iOS 12С релизом iPhone X компания внедрила технологию Face ID, отвечающую за распознавание лица.

Единственный ее недостаток — работает сканер только в вертикальном режиме. Но кажется, скоро все изменится.

В iOS 12 купертиновцы исправят главный недостаток Face ID. Он начнёт распознавать лица в горизонтальном режиме. Ура!