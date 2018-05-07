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Nokia X6 (Nokia X): дата презентации и официальные рендеры
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Nokia X6 (Nokia X): дата презентации и официальные рендеры 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В конце апреля в Сети появились «живые» фотографии нового смартфона Nokia — тогда он фигурировал под названием Nokia X, а теперь стало известно, что будет называться все же X6. Тогда еще не было известно даты премьеры устройства.
Позже, однако, как передавал портал GSMArena, компания рассекретила дату анонса — она представит новинку уже 16 мая. Теперь же появились и официальные рендеры Nokia X6 — благодаря китайскому ритейлеру Suning (он проводит конкурс, по итогам которого можно выиграть смартфон), — которые в целом подтвердили дизайн устройства.
Главные элементы дизайна Nokia X6 уже были рассекречены на «живых» снимках. Так, смартфон получил «вырез» вверху лицевой части, экран, по-видимому, с соотношением сторон 19:9, двойную основную камеру и круглый дактилоскопический сканер на задней панели. Какие-либо технические характеристики устройства пока не сообщаются — впрочем, они станут известны совсем скоро, после презентации новинки.
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