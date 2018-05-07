Samsung заканчивает тестирование Android 8.1 для Galaxy S9

Первого мая Samsung порадовала владельцев Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Обладатели названных устройств в Великобритании рассказали о получении апдейта до Android 8.0 Oreo, который был запланирован на середину месяца. Похоже, инженеры компании тестируют и другие версии системы для смартфонов.

Об этом свидетельствует появление Galaxy S9 в Geekbench, сообщает GSMarena. SM-G960F показался в базе бенчмарк-теста с Android 8.1 на борту. Вдобавок продемонстрировал другие характеристики — восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,79 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти.

Сотрудники Samsung не анонсировали сроки обновления Galaxy S9, но теперь сомнения в его подготовке исчезли. Надеемся, апдейт проведут в ближайшее время.

Напомним, Galaxy S9 представили в конце февраля этого года. Смартфон отличается наличием камеры со сменным показателем диафрагмы для съёмки в разных условиях освещённости, поддержкой AR Emoji и функцией распознавания лица. Актуальная стоимость устройства на сегодня — 59 990 рублей. Увеличенная версия флагмана обойдётся на 7 тысяч рублей дороже.

Обсудить модель и её особенности можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.