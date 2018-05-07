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Mediatek договорилась о поставках процессоров компании ZTE
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Mediatek договорилась о поставках процессоров компании ZTE 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Mediatek, производитель мобильных процессоров из Китая, сегодня обзавелась новым очень крупным партнером. Им стала компания ZTE, чьи смартфоны можно встретить на нашем рынке. Все это стало следствием изгнания ZTE с рынка США. Случилось это в начале весны текущего года — правительство США выгнало из страны ZTE на пару с Huawei по причине шпионажа в пользу Китая, и теперь они не могут покупать процессоры у Qualcomm, которая, как известно, тоже американская.
Но если у Huawei есть свои процессоры Kirin, то у ZTE не было иного выхода, кроме как скооперироваться с Mediatek. Правительство Китая официально одобрило сделку, так что совсем скоро в продажу поступят смартфоны ZTE на новых CPU Медиатек. Хорошо это или плохо, узнаем после релиза, но продукция Медиатек не ценится современными пользователями, так как уступает по своим возможностям аналогам от Qualcomm.
Новые процессоры, конечно, стали сильно лучше, но репутацию так просто не восстановить. Радует одно: смартфоны на базе Медиатек зачастую дешевле аналогов на Qualcomm, так что возможность сэкономить привлечет много потенциальных покупателей. Напомним, что не так давно ZTE анонсировала игровой смартфон Red Magic, но в его основе лежит CPU Qualcomm 845, аналогов которого в ассортименте Mediatek пока что нет.
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