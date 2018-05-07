Если Touch ID плохо распознает ваш палец, попробуйте это

Если Touch ID плохо распознает ваш палец, попробуйте этоTouch ID начал впервые устанавливать на iPhone 5S в 2013 году. Позже сканером оснащали новые модели iPhone, iPad и MacBook Pro.

На данный момент существует 2 поколения датчиков, которые используются в технике Apple

Touch ID 1-го поколения применяется в:

iPhone 5s;

iPhone 6/6 Plus;

iPhone SE;

iPad Air 2;

iPad mini 3/4;

iPad Pro 12.9″ (первого поколения 2015 года выпуска);

iPad Pro 9.7″;

iPad 2017/2018.

Более быстрый Touch ID 2-го поколения устанавливается в:

iPhone 6S/6S Plus;

iPhone 7/7 Plus;

iPhone 8/8 Plus;

iPad Pro 10.5″;

iPad Pro 12.9″ (второго поколения 2017 года выпуска);

MacBook Pro 2016/2017.

Поколения сенсоров отличаются лишь скоростью срабатывания, но не степенью распознавания отпечатков. Описанные ниже особенности и приемы будут работать с Touch ID обоих поколений.

Что влияет на работу Touch ID Дактилоскопический датчик в момент появления в iPhone 5s был на головы выше доступных решений у конкурентов. Разработчикам удалось создать устройство, корректно считывающее отпечаток владельца довольно быстро и с высокой точностью.

Через два года датчик доработали, вдвое увеличив время срабатывания сенсора.

На работу датчика определенно влияет загрязнения и жидкости. Максимальная точность срабатывания гарантирована при чистой поверхности сенсора и отсутствии жира, грязи и воды на пальце. Несмотря на это, сканер требует ежедневной чистки лишь при очень сложных условиях эксплуатации.

Большинству пользователей не нужно протирать Touch ID или мыть и вытирать руки перед использованием смартфона.

Что не влияет на работу Touch ID На работу датчика не влияет температура окружающей среды и влажность. Даже если пользоваться устройством на холоде, когда кожа на пальцах немного сжимается, несущественное изменение отпечатков пальцев не окажет серьезного влияния на работу Touch ID.

Не влияет на скорость срабатывания состояние батареи смартфона и уровень её заряда. Некоторые пользователи ошибочно считают, что датчик с заряженным аккумулятором работает лучше.

Нет подтвержденных доказательств наличия системы обучения Touch ID, когда многократное прикосновение к сенсору в меню Настройки — Touch ID и код-пароль повышает точность срабатывания сенсора. В данном меню это предназначено лишь для индикации введенного отпечатка пальца.

Как же тогда повысить точность Touch ID Суть метода заключается в том, чтобы добавить несколько отпечатков одного пальца, но под разными углами и в разных положениях. Если в смартфоне не введены отпечатки пальцев жены/мужа, детей или родственников, можно забить все пять слотов своими данными.

Используйте либо два отпечатка для нерабочей руки и три для рабочей, либо вовсе четыре для рабочей и один для нерабочей.

1. Перейдите в Настройки — Touch ID и код-пароль и удалите имеющиеся отпечатки пальцев.

2. Теперь добавьте новый отпечаток для той руки, которой чаще всего держите смартфон. При добавлении отпечатка старайтесь прижимать к сенсору верхнюю часть подушечки пальца.

3. Добавьте другой отпечаток и снова вводите тот же палец, но большую часть касаний осуществляйте уже нижней частью подушечки пальца.

4. Добавьте третий отпечаток для этого же пальца, но смартфон при этом держите не в руке обычным хватом, а в наиболее привычном месте, например, вынимая iPhone из кармана.

5. Теперь можете добавить два отпечатка для большого пальца второй руки или лишь один такой отпечаток, а последним закрепить палец главной в еще одном нетипичном положении, например, нажимая на смартфон в автомобильном держателе.

Добавляя два отпечатка на один палец (один для верха подушечки, а второй — для низа) можно внести в память аппарата большую площадь кожного покрова. При добавлении отпечатка в особом положении (вынимая из кармана, в держателе или на столе) мы обучаем сенсор распространенному нажатию под определенным углом.

Такой нехитрый способ позволит свести к минимуму процент ложных срабатываний датчика Touch ID.