Смотрим фильмы в 4К: ищем и создаем лучший контент

Магазины электроники и бытовой техники переполнены панелями и мониторами с разрешением 4К. Картинка на демо-роликах действительно впечатляет, да и цена на технику перестала быть «космической». Но не рано ли покупать 4К? CHIP проанализировал ситуацию и готов помочь с подбором 4К-контента, а также расскажет, как еще можно использовать суперчеткий телевизор.

Что такое 4K В разных контекстах 4К называют разрешения, имеющие по горизонтали около 4000 пикселей. Это может быть и 4096х3072, и 4096х1716, и 3996х2160 точек. Однако применительно к телевидению и телевизионному контенту обычно подразумевается формат 3840х2160 точек (16:9), утвержденный CES в 2012 году. Этот формат и получил маркетинговое название Ultra HD (то есть на самом деле UHD и 4К — не одно и то же).

Строго говоря, Ultra High Definition (Ultra HD, или UHD) не определяет параметры панели однозначно. Для использования этого обозначения характеристики ТВ-панели или иного устройства должны быть не хуже некоего «обязательного минимума», прописанного CES: помимо минимального разрешения и соотношения сторон там указаны способность масштабировать HD-контент до большего разрешения, наличие как минимум одного входа HDMI, поддерживающего передачу видео с частотой кадров 60 fps, а также описаны особенности работы с цветом. Таким образом, в перспективе панели 8K также могут быть отмечены логотипом UHD.

Чтобы не создавать путаницу, далее в статье и под 4K, и под UltraHD мы будем подразумевать ТВ-формат 3840×2160 точек (16:9) с соответствующей поддержкой цвета (HDR). В свое время компания Toshiba прогнозировала, что 4К станет основным разрешением в телевизионной индустрии. С точки зрения продаж таких моделей, наверное, это так. Но с точки зрения контента пока все совсем не так здорово.

Нужен ли 4K, если есть HD? Потребность в разрешении 4К — это не дело вкуса или дань моде. В первую очередь она определяется геометрией. Большое разрешение нужно там, где размеры панели или расстояние просмотра таковы, что Full HD не достаточно — в таком случае зритель на красивой картинке различает в ее составе отдельные пиксели.

На графике ниже наглядно показано, как определить расстояние просмотра, с которого видно все детали изображения, но не сами пиксели. Также можно оценить, стоит ли смотреть в сторону Ultra HD при вашем обычном расстоянии просмотра и бюджете. Например, средств у нас хватает только на 50 дюймов, а расстояние до дивана — три метра. Используя график, получаем, что у 4К нет преимуществ и Full HD будет достаточно. Исходя из этих соображений, еще совсем недавно считалось, что покупать панели 4K с диагональю менее 50 дюймов бессмысленно. Но тут все зависит от деталей. Если интерьер позволяет подвинуть диван (кресла) поближе, то почему бы и не перейти на картинку нового качества. Подобные графики строятся для людей со среднестатистическим зрением. Это стоит учитывать тем, кто носит очки или, наоборот, обладает уникальными глазами (в последнем случае расстояние, с которого действительно видно разницу, будет выше).

Вторая причина покупки 4К-телевизора — HDR, или широкий динамический диапазон, то есть больший охват цветового спектра. Картинка на таком телевизоре будет выглядеть насыщеннее. Если вернуться к точности идентификации, HDR не является обязательным приложением 4K, но входит в понятие Ultra HD.

4К — это как мода на 3D? Довольно часто приходится слышать, что разрешение 4К — это такой же маркетинговый «пузырь», как и 3D. Однако это не так. 3D — нишевое решение, в первую очередь из-за того, что зритель вынужден надевать специальные очки. Не для всех это комфортно — многие жалуются на усталость от дополнительного устройства, боль в голове из-за некачественного контента и т. п. Это подтвердили исследование специалистов факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ , проведенное в 2015 году (подробнее можно почитать здесь). Существуют технологии демонстрации трехмерного контента без очков, например автостереоскопические дисплеи, однако пока их развитие сдерживается недостаточными мощностями встроенных процессоров.

Сегодня чипы способны создавать объемное изображение лишь для нескольких точек просмотра, но для комфортного использования технологии их надо много больше. Не исключено, что лет через 5–10 мы увидим возврат 3D на рынок TV в более удобном исполнении.

С 4К история совсем другая. Эта технология не требует дополнительных устройств — здесь нужен лишь соответствующий контент (фильмы и клипы), которого выпущено уже довольно много. Никакой усталости глаз и боли в голове (не более, чем от просмотра обычного ТВ). При этом за счет постоянно развивающихся встроенных алгоритмов масштабирования изображения до 4К, даже картинка низкого разрешения будет выглядеть на новой панели лучше, чем на телевизоре «оригинального» разрешения (на том же расстоянии до экрана ТВ).

Но самое главное — переход на 4K по оценкам многих представителей отрасли — это логичный, а возможно, и единственный путь развития. Если 3D в существующей версии — лишь аттракцион, то 4К — новая реальность.

Сжатие и передача Появление 4К видео потянуло за собой развитие кодеков. Популярный еще три-четыре года назад H.264 просто не мог обеспечить потоковую передачу фильмов в UHD через существующие сети. Так появился H.265 (HEVC — High Efficiency Video Coding), предназначенный для видео разрешением до 8К. Этот стандарт обсуждался и разрабатывался довольно долго (2004–2013 годы), но сегодня он уже внедрен повсеместно и обеспечивает серьезное сокращение битрейта при том же субъективном качестве передаваемой движущейся картинки.

Преимущества H.265 появляются не из воздуха, а благодаря более высоким вычислительным мощностям, поэтому внедрение нового кодека немного запаздывало за потребностями сообщества. Но затем подтянулась электроника, и теперь H.265 поддерживают даже бюджетные модели телевизоров. Напомним, что еще в 2014 году считалось, что мощностей средненького компьютера для этого будет недостаточно, не говоря уже о бытовой электронике. Теперь же H.265 поддерживается почти всеми новыми процессорами на аппаратном уровне, в том числе и бытовыми плеерами.

Если вы стали обладателем камеры с UHD-разрешением, то вам пригодится пакет для профессионального редактирования Magix Vegas Pro 15 (около 950 рублей), а в качестве альтернативы можно использовать Ashampoo Movie Studio Pro 2 (около 950 рублей).

Для подключения к 4К-телевизору устройства, способного передавать UHD-контент, потребуется порт HDMI 2.0Если речь идет о передаче контента 4К на телевизор с внешнего источника, такого как приставки, компьютеры и т. п., то необходимо учитывать, что соответствующую скорость поддерживают только интерфейсы HDMI версии 2.0 и DisplayPort. Стоит напомнить, что версия HDMI 1.4 не поддерживает частоту 60 кадров/с, однако производители до сих пор не стесняются ставить эту версию в некоторые модели 4К ТВ из низкого ценового диапазона.

А для получения 4К из Интернета требуется канал, обеспечивающий передачу потока от 15 Мбит/с и выше (в зависимости от сервиса, кодирования и т. п.).

Где брать контент 4К?

Наши исследования просторов Интернета показали, что 4К-контента, тем более на русском языке, в нем пока немного.

Эфирные эксперименты Мало кто знает, но теоретически москвичи и жители ближайшего Подмосковья могут смотреть 4К-канал прямо из эфира. Хотя в цифровых мультиплексах не нашлось места даже HD-контенту. Компания РТРС уже полтора года назад включила тестовое вещание канала в формате Ultra HD (разрешение 3840×2160 пикселей и многоканальный звук) в стандарте DVB-T2. Тему активно обсуждали сразу после запуска телеканала — он даже был представлен на профильном XX Международном конгрессе НАТ в 2016 году.

Однако пока проект не получил никакого развития. Соответственно, статус тестового вещания не ясен (известно, что в конце 2017 года энтузиасты еще принимали сигнал).

На всякий случай здесь мы приводим данные, необходимые для его приема. Возможно, вам удастся самостоятельно его протестировать. Эксперимент идет на 58 телевизионном канале (частота 770 МГц). Для приема нужен телевизор с поддержкой одновременно DVB-T2, HEVC (то есть H.265) и UHD.

Каналы из других источников

До недавнего времени 4К-каналы были доступны только со спутника, да и то не у всех операторов. Сейчас они постепенно проникают в кабельные сети. Чаще всего они включаются в базовый пакет, поскольку пока UHD — исключительно имиджевое мероприятие.

Однако на момент написания данной статьи суммарно доступных каналов в России было менее десятка, среди которых мода, развлечения, экстремальные виды спорта. Есть немного кино и сериалов (хотя самого контента для этих каналов пока мало). Разнообразием это не назовешь.

Разыскивая 4К-каналы на спутнике или у своего кабельного оператора, важно понимать, что новый формат должна поддерживать не только ТВ-панель, но и промежуточное оборудование — приставка, CAM-модуль (в зависимости от того, что используется в кабельной сети). Стоит ли ждать в ближайшем будущем массового перехода привычных (линейных) ТВ-каналов на 4К? Вряд ли. Совсем недавно им требовались инвестиции для внедрения высокой четкости (HD), а для 4К нужно очередное обновление оборудования — не только камер, но также серверов и ПО обработки видео.

Однако ведущие мировые спортивные события уже несколько лет снимаются в 4К (здесь особенно здорово отрабатывает частота кадров 60 кадров/с), на это разрешение также переходят основные мировые производители познавательных программ, производители кино и сериалов. Так что контента обязательно будет становиться больше. OTT-сервисы

В России уже есть несколько легальных сервисов, поддерживающих 4К. Во-первых, это Netflix . Хотя изначально данный сервис высказывал скепсис в отношении монетизации кинематографического раз­решения, сейчас он предлагает отдельный вариант премиум-подписки, в которой доступен контент в 4К. Одна проблема — по большей части он на английском.

Гораздо лучше с локализацией у сервиса Okko. Здесь на момент написания статьи можно было посмотреть уже около 60 фильмов 4К. Кроме того, 4К поддерживает IVI и другие кинотеатры. Уже сейчас таких ресурсов набирается больше десятка, и регулярно появляются новые.

Стриминг видео из онлайн-сервисов Это, пожалуй, самый доступный способ смотреть профессиональный контент в новом разрешении. Но права на 4К стоят довольно дорого, а монетизация с точки зрения самих сервисов пока сомнительна, поэтому многие из них, как и кабельные операторы, относятся к этому направлению работы как к имиджевому и не рвутся транслировать у себя все, что когда-либо выходило в сверхвысокой четкости. Да и с HDR тут довольно туго.

Чуть проще дело обстоит с видео от непрофессионалов (некоторые видеоблогеры уже перешли на 4К, вперед всей индустрии). Ролики в 4К уже с 2013 года поддерживает YouTube (закачка в 4К была доступна и ранее — с 2010-го), спустя пару лет к нему присоединился Vimeo. К слову, тут можно найти не только блогеров. Некоторые вполне профессиональные студии представляют свою продукцию именно здесь — например, на YouTube очень много детских мультиков.

Недорогие медиаприставки на Android способны воспроизводить UHD-ролики и фильмы с внешних носителей, однако на потоковое видео через Wi-Fi мощности хватает не у всех моделей.

Для просмотра видео из перечисленных источников необязательно иметь отдельный ПК для телевизора. Встроенный в телевизор Smart TV, в зависимости от производителя, может иметь приложения для соответствующих сервисов. Альтернативный путь — дополнительная приставка (игровая или телевизионная), которая подключается к Сети и открывает доступ к контенту. Такие устройства уже есть не только у крупных производителей ( Apple , NVidia, Microsoft ), но и у компаний из Китая (Xiaomi и т. п.) за вполне разумные деньги. Широкое распространение получила приставки игровая консоль NVidia Shield TV, работающая под управлением Android TV, которая прекрасно справляется с трансляцией 4K.

Ultra HD Blu-ray В продаже появились носители, способные хранить фильмы сверхвысокой четкости. В 2016 году была наконец утверждена спецификация Ultra HD Blu-ray. Диски, выпущенные с этого момента с соответствующей маркировкой, по идее должны соответствовать стандарту. Интересно, что сам стандарт все еще дорабатывается (в частности, совсем недавно туда внесли поддержку HDR10+ и SL-HDR2 от Philips/Technicolor), поэтому, если вам нужны такие детали, следует обращать на них внимание.

Для просмотра такого диска подойдет не любой Blu-ray-плеер, а лишь тот, что соответствует спецификации. Как проигрыватели, так и диски уже доступны в России, но цена их довольно велика. При этом ассортимент кинолент пока не радует. Даже в специализированных магазинах, учитывая все отсутствующие в наличии наименования, при подсчете количества вряд ли можно дойти до 50.

Другие 4К-приложения

Как показал обзор рынка телевизоров с экраном 4К, среди доступных моделей не оказалось ни одного без функций Smart TV. Расширить возможности умного телевизора можно с помощью приставки на Android. В таких устройствах доступны практически все приложения из онлайн-маркета Google Play. Выбор и у других медиа— и игровых приставок довольно велик, так как такие платформы стараются не отставать от лидеров, но экосистема разработки у них поскромнее. Если же онлайн-прило­жение установить возможности нет, то остается вариант воспроизведения медиаконтента с внешних и сетевых носителей с помощью встроенного плеера.

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