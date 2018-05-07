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ASUS ZenBook Pro 15 получил мощный процессор Core i9
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ASUS ZenBook Pro 15 получил мощный процессор Core i9 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания ASUS представила последнюю версию своего премиального ноутбука ZenBook — модель Pro 15. Устройство получило корпус толщиной 18,9 мм и весом 1,86 кг. Новинка оснащена 15,6-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 или 3840х2160 пикселей с обычной или сенсорной матрицей. В топовой версии ноутбука используется шестиядерный Intel Core i9-8950HK поколения Coffee Lake. Его базовая частота составляет 2,9 ГГц, повышенная — 4,8 ГГц.
Также есть варианты с шестиядерным Core i7-8750H или четырёхъядерным Core i5-8300. Оперативная память — 8 или 16 ГБ формата DDR-2400. Постоянная — 256 — 512 ГБ формата SATA SSD или 512 ГБ — 1 ТБ на PCI-E SSD. На борту также имеются беспроводной адаптер Wi-Fi 2х2 802.11ac, по два разъема Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, HDMI, картридер microSD, комбинированный аудиоразъём. Новинка поступит в продажу в конце лета по ориентировочной цене от €1500.
Источник: ASUS
Фото: ASUS
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