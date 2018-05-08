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Apple может бесплатно заменить iPhone X
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Владельцы iPhone X смогут обменять смартфон на новый 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Причиной тому — дефект в некоторых моделях с функций распознавания лица Face ID.
Флагманские смартфоны iPhone X, в которых был обнаружен дефект функции распознавания лица Face ID, компания Apple бесплатно обменяет на новые исправные аппараты.
Как уточняет BGR, ограниченное число устройств имеет сбой в работе Face ID. В соответствии со внутренней инструкцией для сотрудников, в случае, если клиент обратился с жалобой на проблемы в Face ID, то вначале необходимо проверить, есть ли возможность устранить проблему через замену модуля основной камеры.
Если такой вариант окажется невозможным, то покупатель должен получить новый iPhone X.
Ранее пользователи iPhone 7 и 7 Plus обнаружили сбои в работе микрофона после обновления до версии операционной системы iOS 11.3 и выше. В Apple признали серьезные недоработки.
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