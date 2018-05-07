Apple бесплатно заменит смартфоны iPhone X с неработающей Face ID

Компания Apple внедрит новую политику взаимодействия с пользователями, жалующимися на неработающую систему распознавания лиц Face ID. Официально это пока не подтверждено, но в скором будущем сервисные центры будут менять поврежденные аппараты на новые.

На текущий момент Apple решает проблему сбоящей Face ID заменой только лицевой панели смартфона в сборе, то есть меняется весь дисплейный модуль целиком. Впрочем, эта практика никуда не денется — лишь немногие пользователи смогут рассчитывать на замену мобильника целиком, и пока не сообщается, что должно послужить причиной этому.

Напомним, что Face ID показала всю подноготную прямо на презентации iPhone X, отказавшись распознавать лицо владельца аппарата — тому пришлось вводить код, поскольку сканера отпечатков пальцев Touch ID в в смартфоне попросту нет. В дальнейшем многие владельцы iPhone X жаловались на нестабильную работу модуля TrueDepth, который отвечает за распознавание, и ради которого был сделан вырез в экране. Словом, Face ID не может похвастаться надежностью, и есть вероятность, что в Айфонах 2018 года, показ которых пройдет в сентябре, Touch ID вернется на свое законное место или же будет встроен непосредственно в дисплейный модуль.