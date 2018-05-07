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One Mix Yoga — крошечный гибридный ноутбук с 7-дюймовым экраном
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One Mix Yoga — крошечный гибридный ноутбук с 7-дюймовым экраном 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания One Netbook начала продажи необычного гибридного ноутбука One Mix Yoga. Габариты устройства составляют 182х110х17 мм, вес — всего 515 г. В основе новинки лежит 14-нанометровый четырехъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 поколения Intel Cherry Trail тактовой частотой 1,44/1,92 ГГц. Дисплей — сенсорный, 7 дюймов по диагонали, разрешением Full HD 1920х1200 точек.
Крышка устройства может вращаться на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Оперативная память — 8 ГБ, постоянная — 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти такой же емкостью. Имеются модули Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.0, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI и 3,5-мм аудиоразъём. Аккумулятор — 6500 мА·ч. Новинка работает под управлением операционной системы Windows 10. Цена устройства — $460.
Источник: One Netbook
Фото: One Netbook
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