One Mix Yoga — крошечный гибридный ноутбук с 7-дюймовым экраном

Компания One Netbook начала продажи необычного гибридного ноутбука One Mix Yoga. Габариты устройства составляют 182х110х17 мм, вес — всего 515 г. В основе новинки лежит 14-нанометровый четырехъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 поколения Intel Cherry Trail тактовой частотой 1,44/1,92 ГГц. Дисплей — сенсорный, 7 дюймов по диагонали, разрешением Full HD 1920х1200 точек.

Крышка устройства может вращаться на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Оперативная память — 8 ГБ, постоянная — 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти такой же емкостью. Имеются модули Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.0, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI и 3,5-мм аудиоразъём. Аккумулятор — 6500 мА·ч. Новинка работает под управлением операционной системы Windows 10. Цена устройства — $460.

Источник: One Netbook

Фото: One Netbook

Читайте также: Представлен первый в мире планшет на базе Chrome OS Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200