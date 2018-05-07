Huawei намерена превратить смарт-часы в игровую консоль

Китайский производитель смартфонов Huawei работает над созданием геймерских смарт-часов. Об этом пишет голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой на содержание патентной документации, обнаруженной в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Идея, описанная в патенте, выглядит достаточно смело. Она предполагает использование смарт-часов в качестве самостоятельной игровой консоли, а не вспомогательного инструмента для игр, как могло бы показаться.

Все управляющие элементы наручной консоли будут располагаться на ремешке. Его площади как раз должно хватить, чтобы уместить на каждой из частей стик, крестовину, а также ряд вспомогательных клавиш. Последние могут пригодиться не только в играх, но и при повседневном взаимодействии с часами.

Разработка Huawei может оказать серьезное влияние на индустрию смарт-часов. Производитель, прекрасно понимая, что миниатюрного экрана с диагональю 1,5-2 дюйма будет недостаточно для работы с тачскрином, предложил вполне логичную систему управления интерфейсом при помощи чувствительного ремешка.

Благодаря восприимчивому к касаниям браслету пользователь сможет с удобством перемещаться по интерфейсу часов, взаимодействовать с текстом и даже играть в игры.

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