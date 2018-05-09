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Рассекречены модели iPhone 2018 года
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Рассекречены модели iPhone 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Стали известны возможные размеры новых моделей iPhone 2018 года. Информацией об этом поделился японский блог Macotokara со ссылкой на источник.
Речь идет о двух новых имплементациях iPhone X и о бюджетной версии смартфона. Как сообщается, в 2018 году корпорация Apple представит новую модель iPhone X с дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Однако сами размеры телефона будут такими же, как и у iPhone 8Plus с экраном с диагональю 5,5 дюйма. Кроме того, корпус телефона будет на 0,2 миллиметра толще в связи с изменениями в устройстве задней камеры.
Вторая модель будет обладать таким же корпусом, как нынешний iPhone X, но линза камеры будет шире из-за увеличения ее сенсоров.
Автор блога подчеркивает, что бюджетная версия будет обладать LCD-дисплеем с диагональю шесть дюймов ровно, вместо распространенных в СМИ 6,1 дюйма. Помимо этого, у данной модели будет лишь одна задняя камера.
Сообщается также, что после обновления до версии iOS 12 технология распознавания Face ID теперь сможет работать и в горизонтальном положении. В iOS 11 функция распознавания лиц работает, только если телефон находится в вертикальном положении.
Ранее эксперты компании KGI Securities сообщали, что в 2018 году Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X. По прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).
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