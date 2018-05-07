Как выжать максимум из камеры iPhone: 7 советов

Современное клиповое мышление требует постоянной визуализации всего подряд. Фотографировать сегодня можно, действительно, практически «на утюг», что уж говорить об iPhone. Однако мало просто фотографировать — хочется это делать красиво.

Совет № 1: Установите высокий уровень разрешения

Для получения наилучших результатов при съемке на iPhone выставите максимально возможное разрешение. Но учтите, чем выше разрешение, тем больше места потребуется для записи. Поэтому необходимо, чтобы на устройстве было достаточно свободной памяти. Не забывайте переносить на компьютер отснятые фотографии!

Совет № 2. Используйте «Live Photos»

Функция «Live Photos» позволяет снимать небольшие видеоролики во время фотосъемки. При этом вы сможете запечатлеть момент так же, как в коротких анимационных роликах — в формате.gif.

Начиная с iOS 11, вы можете выбрать из последовательности фотографий ту, которая будет отображаться на экране в качестве превью. Для этого перейдите на «Life Photo», откройте режим редактирования b выберите нужную фотографию. Активируйте эту функцию, кликнув на пункте «Ключевая фотография» (Key Photo).

Совет № 3. Правильно используйте режим HDR При съемке в HDR-режиме лучше выбирать объекты с очень высокой контрастностью. Однако HDR-снимки получатся далеко не во всех ситуациях. Например, эта технология не подходит для съемки движущихся объектов. Зато при съемке высококонтрастных объектов и в условиях недостаточной освещенности — это ваш выбор.

Совет № 4. Фокусируйтесь правильно!

Вы должны всегда устанавливать фокус на основной объект вашей съемки.

Как правило, iPhone автоматически распознает лица или же устанавливает фокус на центр изображения. Однако касание в нужной точки экрана можно изменить фокусировку.

Совет № 5. Используйте оптический зум Объекты съемки можно зумировать с помощью внешних сменных объективов. Они дадут вам возможность использовать оптический зум. Цифровой зум, активируемый с помощью касания, как правило, дает не лучшее качество изображения.

Совет № 6. Используйте серийную съемку

Чтобы получить хороший репортажный снимок, сделайте сразу серию фотографий — хотя бы одна из них точно получится.

Активировать функцию серийной съемки на IPhone очень легко: нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора на дисплее в течение нескольких секунд. Смартфон сделает несколько фотографий подряд, а затем вы сможете выбрать лучшую из них.

Совет № 7. Цифровая сетка поможет использовать правило Золотого сечения

С помощью меню «Настройки» > «Камера» вы можете активировать так называемую «Сетку». Это тонкие вспомогательные линии, которые отображаются на дисплее.

Сетка облегчает соблюдение правила Золотого сечения при съемке, соблюдение которого даст вам возможность создавать очень интересные фотографии.

Начиная с iOS 11, сетка оснащена уровнем. В центральном из девяти образующихся на экране прямоугольников появится индикатор — вы увидите два крестика. Если изображение выровнено правильно, то оба крестика будут расположены друг над другом.

Отредактировать и улучшить свои снимки вам помогут специальные приложения-фильтры.

Фото: компании-производители, pxhere.com Читайте также: Фоторедактор Darkroom для серьезных авторов

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