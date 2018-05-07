Samsung представила Galaxy A6 и Galaxy A6+ с Infinity дисплеем и мощной фронталкой

О Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ говорилось уже несколько хороших месяцев. Наконец стало известно об официальном выходе этих устройств. Galaxy A6 и Galaxy A6+ очень похожи друг на друга и оснащены дисплеями Always On Super AMOLED Infinity с соотношением сторон 18,5:9, металлическим корпусом и хорошими камерами. Модель Galaxy A6 чуть поменьше размерами. Аппарат получил 5,6-дюймовый дисплей HD+, а вариант Galaxy A6+ — 6-дюймовый с разрешением FHD+. Оба телефона идут из коробки с системой Android 8.0.

Важным отличием устройств является начинка. Galaxy A6 работает на Exynos 7870 (8 ядер, 1,6 ГГц, 14 нм) с графикой Mali T830, а Galaxy A6+ может похвастаться Snapdragon 450 (8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм) с Adreno 506. Оба аппарата будут продаваться в вариантах с 3ГБ/32ГБ и 4ГБ/64ГБ памяти. Также поддерживается карточка microSD. Есть отличия и в камерах. Обычная модель оснащена 16-мегапиксельной камерой с апертурой f/1.7 с двух сторон. А модель Galaxy A6+ имеет сзади дополнительный 5-мегапиксельный датчик, а фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя и собственную вспышку. Также имеется режим Live Focus, который позволяет управлять глубиной поля даже после съемки.

Что касается остальных спецификаций, то Galaxy A6 и A6+ имеют аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч, опцию распознавания лица, сканер отпечатков пальцев, NFC, Samsung Pay, Bixby Vision, Home и Reminder.