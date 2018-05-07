Ещё
Samsung представила Galaxy A6 и Galaxy A6+ с Infinity дисплеем и мощной фронталкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung представила Galaxy A6 и Galaxy A6+ с Infinity дисплеем и мощной фронталкой 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
О Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ говорилось уже несколько хороших месяцев. Наконец стало известно об официальном выходе этих устройств. Galaxy A6 и Galaxy A6+ очень похожи друг на друга и оснащены дисплеями Always On Super AMOLED Infinity с соотношением сторон 18,5:9, металлическим корпусом и хорошими камерами. Модель Galaxy A6 чуть поменьше размерами. Аппарат получил 5,6-дюймовый дисплей HD+, а вариант Galaxy A6+ — 6-дюймовый с разрешением FHD+. Оба телефона идут из коробки с системой Android 8.0.
Важным отличием устройств является начинка. Galaxy A6 работает на Exynos 7870 (8 ядер, 1,6 ГГц, 14 нм) с графикой Mali T830, а Galaxy A6+ может похвастаться Snapdragon 450 (8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм) с Adreno 506. Оба аппарата будут продаваться в вариантах с 3ГБ/32ГБ и 4ГБ/64ГБ памяти. Также поддерживается карточка microSD. Есть отличия и в камерах. Обычная модель оснащена 16-мегапиксельной камерой с апертурой f/1.7 с двух сторон. А модель Galaxy A6+ имеет сзади дополнительный 5-мегапиксельный датчик, а фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя и собственную вспышку. Также имеется режим Live Focus, который позволяет управлять глубиной поля даже после съемки.
Что касается остальных спецификаций, то Galaxy A6 и A6+ имеют аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч, опцию распознавания лица, сканер отпечатков пальцев, NFC, Samsung Pay, Bixby Vision, Home и Reminder.
Карельские вести: последние новости
Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming Появился рендер крупного смартфона LG G7 ThinQ с QHD+ разрешением iPhone SE 2 может получить беспроводную зарядку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев145
Гости инаугурации и новый лимузин Путина251
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели262
Путин назвал цель своей жизни294
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»148
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение