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Samsung Galaxy S8 Lite: фото и спецификации
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Samsung Galaxy S8 Lite: фото и спецификации 

Android Insider 36 минут назад
Фото: Android Insider
Ранее мы раскрыли несколько подробностей относительно Galaxy S8 Lite, девайс должен стать эксклюзивом китайского рынка. По данным теста Geekbench, смартфон оснастят 8-ядерным процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, а из коробки устройство будет работать на базе Android 8.0 Oreo.
Однако теперь девайс засветился на сайте TENAA:
Смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2220 x 1080 точек. К слову, Galaxy S8 оснастили дисплеем с аналогичной диагональю, но разрешением 2960 x 1440 точек. Также S8 Lite получил 16-Мп камеру, тогда как S8 оснащен 12-мегапиксельной. Как правило, 16-Мп модули Samsung использует в бюджетной линейке Galaxy A. Нет в S8 Lite и датчика пульса.
S8 Lite оснастили аккумулятором на 3000 мАч, 8-Мп селфи-камерой, 64 ГБ флеш-памяти, а также кнопкой Bixby. Вопрос лишь в том, зачем компания решилась выпустить упрощенную версию S8, когда на рынке представлен S9? Логично было бы выпустить S9 Lite. Однако всё довольно просто.
Наверняка у компании залежались детали S8, а продажи прошлогоднего флагмана, вероятно, не так хороши. Выпуск более дешевой модели позволит Samsung в полной мере использовать залежавшиеся на складах компоненты. К тому же разработка смартфона на базе S8 гораздо дешевле, нежели проектирование нового аппарата. Такое объяснение выхода S8 Lite вполне логичное. А что думаете по этому поводу вы? Мнением делитесь в Telegram-чате.
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