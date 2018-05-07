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Начались российские продажи проекторов Acer P1150, P1250 и M550
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Начались российские продажи проекторов Acer P1150, P1250 и M550 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Модель P1150 проецирует изображение разрешением SVGA 800х600 точек, P1250 — XGA 1024х768 точек, а проектор M550 способен выдавать картинку 4K-разрешением 3840х2160 точек.
Первые два проектора оснащены лампами со световым потоком до 3600 люмен. Они поддерживают технологию LumiSense, улучшающую считываемость деталей на тёмных участках изображения, и Acer ColorSafe II, корректирующую цветовые настройки с учётом старения лампы проектора. Есть и система динамической коррекции яркости DynamicBlack, обеспечивающая максимально глубокий чёрный цвет. Acer M550 получил лампу яркостью до 2900 люмен ресурсом до 15 000 часов. Данная модель к тому же поддерживает HDR и Rec. 2020. Acer P1150 и Acer P1250 обойдутся покупателям в 24 990 и 32 990 руб. соответственно, а вот Acer M550 оценен куда дороже — 149 990 руб.
Источник: Acer
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