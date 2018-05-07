Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming

Xiaomi располагает небольшим ассортиментом лэптопов, но все модели обладают отличным качеством сборки и сбалансированными характеристиками. Вместе с презентацией Xiaomi Mi MIX 2S, прошедшей на днях, компания представила свою первую модель игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming.

При всех мощных параметрах, заточенных под гейминг, модель получила достаточно доступные ценники. Начальную конфигурацию можно приобрести за $955, что сравнительно недорого. Все модификации новых ноутбуков Xiaomi рассчитаны для комфортной игры и включают несколько игровых «фишек». Например, клавиатуру с программируемой подсветкой и клавишами, кнопку Tornado для быстрого охлаждения, мощную акустику Dolby Atmos и Hi-Res. Младший Mi Gaming оснастили процессором 7-го поколения Intel Core i5 7300HQ (3,5 ГГц, кэш 6 МБ), ОЗУ 8 ГБ DDR4, накопителями 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с видеопамятью 4 ГБ GDDR5, а также дисплеем 15,6 дюймов с разрешением 1920 х 1080 пикселей на IPS-матрице. Интерфейсы: HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C, Ethernet и беспроводные Wi-Fi (два диапазона 5 ГГц2.4 ГГц) и Bluetooth 4.2.

Максимальная комплектация состоит из тех же параметров, только установлены Intel Core i7 7700HQ (3,8 ГГц, кэш 6 МБ), 16 ГБ ОЗУ, накопители 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с видеопамятью 6 ГБ GDDR5. Купить Xiaomi Mi Gaming с данным набором характеристик и Windows 10 Pro можно за $1435. При этом вес ноутбука составляет 2,7 кг, а толщина алюминиевого корпуса всего 2 см.