Ещё
Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Xiaomi располагает небольшим ассортиментом лэптопов, но все модели обладают отличным качеством сборки и сбалансированными характеристиками. Вместе с презентацией Xiaomi Mi MIX 2S, прошедшей на днях, компания представила свою первую модель игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming.
При всех мощных параметрах, заточенных под гейминг, модель получила достаточно доступные ценники. Начальную конфигурацию можно приобрести за $955, что сравнительно недорого. Все модификации новых ноутбуков Xiaomi рассчитаны для комфортной игры и включают несколько игровых «фишек». Например, клавиатуру с программируемой подсветкой и клавишами, кнопку Tornado для быстрого охлаждения, мощную акустику Dolby Atmos и Hi-Res. Младший Mi Gaming оснастили процессором 7-го поколения Intel Core i5 7300HQ (3,5 ГГц, кэш 6 МБ), ОЗУ 8 ГБ DDR4, накопителями 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с видеопамятью 4 ГБ GDDR5, а также дисплеем 15,6 дюймов с разрешением 1920 х 1080 пикселей на IPS-матрице. Интерфейсы: HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C, Ethernet и беспроводные Wi-Fi (два диапазона 5 ГГц2.4 ГГц) и Bluetooth 4.2.
Максимальная комплектация состоит из тех же параметров, только установлены Intel Core i7 7700HQ (3,8 ГГц, кэш 6 МБ), 16 ГБ ОЗУ, накопители 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с видеопамятью 6 ГБ GDDR5. Купить Xiaomi Mi Gaming с данным набором характеристик и Windows 10 Pro можно за $1435. При этом вес ноутбука составляет 2,7 кг, а толщина алюминиевого корпуса всего 2 см.
Карельские вести: последние новости
LG анонсировала флагманский G7 ThinQ с «монобровью» и двойной камерой Samsung представила Galaxy A6 и Galaxy A6+ с Infinity дисплеем и мощной фронталкой iPhone SE 2 может получить беспроводную зарядку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев145
Гости инаугурации и новый лимузин Путина251
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели262
Путин назвал цель своей жизни294
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»148
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение