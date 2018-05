Тест беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-H1: отличный японец

Мы с полной убежденностью считаем Fujifilm X-H1 отличной камерой. Японская беззеркалка умеет балансировать между различными значениями ISO, выдавая отличное качество изображения, быстро и точно ловит фокус, а также предлагает массу профессиональных функций для видеосъемки, в том числе в разрешении DCI-4K. Впрочем, для этого приходится немного пожертвовать автономностью, а также продолжительностью серийной съемки. Массивный корпус камеры, в принципе, можно оценивать по разному — нам нравится, но решать вам.

Fujifilm X-H1: тест массивной фотокамеры

Вы когда-нибудь видели, как слон бегает на цыпочках? При попытке представить себе это в голове возникает странная, почти комическая картинка. Но для Fujifilm X-H1 эта метафора подходит наилучшим образом: большая и громоздкая, как DSLR, но при этом тихая и быстрая, как DSLM. Противоречие, которое сложно объяснить. Высококачественный корпус камеры, весящий более 700 грамм, выглядит громоздко, зато прочен и создает впечатление дороговизны. Несмотря на размеры, камера удивляет общей легкостью и низким уровнем рабочего шума: кнопка спуска затвора реагирует даже на легчайшее прикосновение. Автофокус ищет цель. Запускается моторчик зум-объектива. Наводится резкость. Все это за доли секунды! Чуть сильнее придавливаем кнопку, и вот уже едва слышно срабатывает затвор — изображение снято. Быстро, тихо, почти незаметно. И тем не менее, для потенциальных покупателей это достаточно условная причина, чтобы выложить за «тушку» фотоаппарата 119 990 рублей.

Еще менее понятно, зачем конструкцию Fujifilm X-H1 сделали такой массивной. Но большая часть причин для этого находится глубоко внутри корпуса: к примеру, механический 5-осевой стабилизатор изображения, который работает настолько хорошо, что практически заставляет забыть другие модели серии Х. Согласно данным производителя, новая защита от размытия изображений позволяет растянуть выдержку на 5,5 ступеней экспозиции при фотографировании с руки. Если немного позаниматься вычислениями, то можно получить вот что: при малом фокусном расстоянии (83 мм) снимки даже при выдержке в 1/8 секунды все еще остаются четкими. Если следовать формуле рекомендуемой светочувствительности 1/ (фокусное расстояние) и стартовать с 1/100 секунды, то в итоге это даст удлинение примерно на 4 ступени экспозиции. Хорошо, до указанных производителем значений это не дотягивает. Тем не менее, такие показатели в любом случае варьируются от фотографа к фотографу — они зависят даже от количества кофе, выпитого конкретно в это утро.

Кроме того, это вовсе не означает, что Fujifilm X-H1 настойчиво требует использовать стабилизатор изображения. Одной из двух главных причин его наличия является возможность делать более длинную выдержку при более низких значениях ISO. Иначе говоря, минимизировать шумы и получать более высокую детализацию. Знатоки могут вспомнить превосходные характеристики 24-мегапиксельной матрицы X-Trans-III в размерности APS-C уже по камере X-Pro2. Эта комбинация характеристик имеется и в Fujifilm X-H1, и именно она является ключевым элементом, давая отличные результаты во всем стандартном диапазоне ISO. Между ISO 100 и 12800 разница составляет около 200 пар линий на высоту кадра — это касается и четкости контуров, и детализации. Шумы проявляются лишь начиная с ISO 6400 при стопроцентном увеличении изображения. Таких замечательных характеристик достигают далеко не все конкуренты со своими матрицами, даже если они больше по размеру почти вдвое. Соответственно, качество изображения каждый раз заново впечатляет. Fujifilm X-H1: видеорежим для кинофильмов

Возможность работы с более низкими значениями ISO — это одна из причин наличия мощного стабилизатора. А вторая? Видеорежим, который до сих пор играл второстепенные роли в линейке Х. Но в Fujifilm X-H1 все становится иначе, потому что со своими возможностями съемки видео в разрешении DCI-4K с 24 или 23,98 кадрами в секунду, скоростью обработки данных до 200 Мбит, а также плоским профилем F-Log и цветовой дискретизацией 4:2:2, это беззеркалка медленно, но уверенно превращается в кинокамеру.

Дополнительным аргументом к этому является то, что в X-H1 появилась новая имитация пленки «Eterna», которая по цветам напоминает одноименный аналоговый материал для киносъемки своими слегка перенасыщенными оттенками. Не беспокойтесь: эта имитация работает и в фото-режиме. И в других режимах видеосъемки, таких как Ultra-HD со скоростью 30 кадров в секунду или скоростная съемка в Full-HD на скорости до 120 кадров в секунду. К сожалению, только кодек HEVC в дополнение к h.264 и 10-битной записи компания Fujifilm оставила для более поздних моделей.

Соответственно, в оснащении Fujifilm X-H1 тоже очень сложно найти недостатки. В защищенном от пыли и дождя корпусе есть практически все, что может находиться в списке желаний любителя фотоискусства. Начнем с четкого 3-дюймового дисплея, который не только откидной, но и сенсорный — это помогает удобно менять точку фокусировки одним прикосновением пальца. К сожалению, перемещаться по меню сенсорный дисплей не позволяет. Управление перехватывают джойстик фокусировки и четырехпозиционная крестообразная клавиша, которая украшает заднюю сторону корпуса. А вот OLED-видоискатель компания Fujifilm, напротив, оптимизировала лишь чуть-чуть. По сравнению с X-T2 увеличение минимально, всего в 0,75 раза, зато разрешение поднялось на добрых 50 процентов — до 3,7 млн субпикселей. При этом контрастность в видоискателе выглядит несколько утрированной. Если в меню опций вручную перевести яркость EVF с «Авто» на «+3», изображение становится ближе к естественному. Это немного напоминает поведение видоискателя среднеформатной камеры Fujifilm GFX 50S. Ничего удивительного: скорее всего, здесь речь идет о прямом наследовании компонентов. То же самое касается еще одной детали оснащения, которую можно заметить на верхней стороне корпуса — конкретно, речь идет про инфодисплей. Fujifilm X-H1: кое-что по-другому

На подсвечиваемом LCD-дисплее размером примерно 2×2 см выводятся хорошо читаемые символы всех важнейших настроей, информация о состоянии аккумулятора и свободном месте на карте памяти SD. Единственный недостаток — дисплей занял место привычного для серии X-DSLM колесика экспокоррекции. Вместо него теперь кнопка справа от кнопки спуска затвора. Это требует некоторого привыкания, но уже через несколько часов все становится нормально.

Расположение остальных кнопок и прочих элементов управления осталось почти неизменным: два двойных регулировочных колесика для ISO/режима съемки и выдержки/замера экспозиции находятся на верхней стороне, два jog-колесика — на передней и задней сторонах, и к ним добавляются еще 14 повсюду разбросанных кнопок прямого доступа, в том числе «AF on».

Поэтому еще раз: в оснащении на самом деле хватает практически всего. Недостаток у X-H1 в другом: в скорости. Впрочем, недостатком это можно назвать лишь с преувеличением, так как даже при плохих условиях освещения автофокус работает стремительно и надежно, а минимальное время срабатывания затвора в 1/32000 секунды и серийная съемка на скорости почти 14 кадров в секунду — это звучит в любом случае быстро. Если бы только не короткая продолжительность серии: X-H1 прерывается на 41 снимке в формате JPEG и всего на 23 фотографиях в формате RAW. Это удивляет, поскольку оба слота для SD-карт работают с быстрым стандартом UHS-II. В будущем нужно больше! А сегодня можно поступить так: если использовать механический или первый электронный затвор, ограничивая скорость серийной съемки 8 кадрами в секунду, продолжительность серии можно увеличить почти в два раза. Но своей полной скорости X-H1 достигает только с полностью электронным и, соответственно, бесшумным затвором. Fujifilm X-H1: батарейная ручка трижды заслуживает рекомендации

Очень хотелось бы увидеть более продолжительное время автономной работы. Батарея вырабатывает заряд за 220-450 срабатываний затвора или 66 минут видеозаписи в разрешении UHD. Это скорее нижняя граница среднего уровня. Помощь приходит со стороны подключаемой батарейной ручки VPB-XH1, которая стоит около 26 тысяч рублей и позволяет установить два дополнительных аккумулятора. Таким образом, продолжительность времени автономной работы утраивается. Набор из камеры, ручки и всех трех аккумуляторов, обойдется вам примерно в 164 тысячи рублей, и его стоит приобрести весь. Не в последнюю очередь и по той причине, что у батарейной ручки есть переключатель в boost-режим: когда он активирован, частота обновления изображения в видоискателе поднимается до 100 Гц, а скорость серийной съемки с механическим затвором увеличивается с 8 до 11 снимков в секунду. Видеооператорам тоже есть смысл брать батарейную ручку, так как вместе с ней вы получите аудиовыход для подключения наушников, с помощью которых можно будет лучше контролировать звуковой контент в высоком 24-битном качестве.

Недостатком в данном случае является то, что ручка дополнительно увеличивает и без того уже крупную камеру. Все вышеперечисленное делает Fujifilm X-H1 самой громоздкой, тяжелой и, не в последнюю очередь, дорогой камерой в X-линейке. Но при этом и самой лучшей. Поэтому на размеры мы можем роптать только шепотом.

Альтернативные варианты

Fujifilm X-T2 Аналогичные характеристики, только без стабилизатора изображения. X-T2 несколько более доступна по цене, но также убедительна и может служить равноценной альтернативой X-H1. Fujifilm X-E3 Аналогично: шикарное качество изображения, но более удобный дизайн, плюс OLED-видоискатель в виде обычного видоискателя. Все вместе это образует X-E3 — альтернативу в существенно более удобном формате.

Тест беззеркальной камеры Fujifilm X-Pro2: выше резкости не бывает Результаты тестирования Fujifilm X-H1 Характеристики и результаты тестирования Fujifilm X-H1 Соотношение цена/качество 70 Тип камеры DSLM Эффективное количество пикселей 24,0 Мпикс Максимальное разрешение фото 6000 x 4000 пикселей Тип сенсора CMOS Размеры сенсора 23,5 x 15,6 мм Очистка сенсора да Встроенный стабилизатор (в камеру) да Запись видео да Крепление объектива Fujifilm X Объектив при оценке качества снимков Fujifilm XF 1.4/35 Объектив при оценке быстродействия Fujifilm XF 2.8-4/18-55 OIS Минимальное время спуска затвора 1/32.000 c Максимальное время спуска затвора 30 c Видоискатель электронный Покрытие видоискателя 100% Увеличение видоискателя 0,75x Дисплей: диагональ 3,0 дюйма Дисплей: разрешение 1.040.000 субпикселей Дисплей: тачскрин да Дисплей: запуск записи видео с тачскрина да Дисплей: возможность поворота поворотный Дисплей: селфи-режим — Второй дисплей да Датчик ориентации да GPS — Минимальное ISO ISO 100 Максимальное ISO ISO 51.200 Мин. время синхронизации со вспышкой 1/250 c Баланс белого (кол-во предустановок) 3 Presets Баланс белого: по шкале Кельвина да Разрешение при ISO мин 2.100 пар линий Разрешение при ISO 400 2.096 пар линий Разрешение при ISO 800 1.983 пар линий Разрешение при ISO 1600 1.965 пар линий Разрешение при ISO 3200 1.946 пар линий Разрешение при ISO 6400 1.933 пар линий Детализация при ISO мин 79,3% Детализация при ISO 400 78,6% Детализация при ISO 800 81,0% Детализация при ISO 1600 81,4% Детализация при ISO 3200 74,9% Детализация при ISO 6400 77,9% Визуальный шум при ISO мин 0,95 VN (1,0 VN1, 0,5 VN3) Визуальный шум при ISO 400 1,14 VN (1,2 VN1, 0,6 VN3) Визуальный шум при ISO 800 1,41 VN (1,5 VN1, 0,6 VN3) Визуальный шум при ISO 1600 1,51 VN (1,6 VN1, 0,7 VN3) Визуальный шум при ISO 3200 1,68 VN (1,8 VN1, 0,6 VN3) Визуальный шум при ISO 6400 2,06 VN (2,2 VN1, 0,8 VN3) Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO мин очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 1600 очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 3200 очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 6400 очень хорошо Время готовности к съемке из выключенного состояния 0,9 c Время задержки спуска затвора при ручной фокусировке 0,09 c Время задержки спуска затвора с автофокусом при дневном свете — Время задержки спуска затвора с автофокусом при слабом освещении — Время задержки спуска затвора в режиме Live-View с автофокусом при дневном свете 0,40 c Скорость серийной съемки в RAW 13,6 фото/сек Длина серии в RAW 23 фото единовременно Скорость серийной съемки в JPEG 13,7 фото/сек Длина серии в JPEG 41 фото единовременно Аккумулятор NP-W126S Стоимость аккумулятора 45 € Аккумулятор: макс. фотографий со вспышкой 220 фото Аккумулятор: макс. фотографий без вспышки 400 фото Аккумулятор: макс. фотографий в Live-View со вспышкой 450 фото Аккумулятор: макс. фотографий в Live-View без вспышки 240 фото Аккумулятор: продолжительность записи видео 1:06 ч:мин Разъем для микрофона да, 3,5 мм Встроенная вспышка да Управление вспышкой — Дистанционный спуск затвора — Тип карты памяти SDXC WLAN да NFC — Материал корпуса магниевый сплав Корпус: защита от пыли и водяных брызг да Габариты 140 x 97 x 40 мм Вес без объктива 675 г Фото: компания-производитель