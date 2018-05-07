Опасно ли протирать Mac жидкостью для очистки экрана

Опасно ли протирать Mac жидкостью для очистки экранаДаже если вы аккуратист до мозга костей, моете руки 5 раз в день и открываете свой MacBook исключительно в белоснежных перчатках, рано или поздно на экране появится грязь.

Грязь может быть разной: пыль, следы от пальцев (не тыкайте в монитор!) или последствия неудачного чиха. Так что вы берёте тряпочку из микрофибры, первое попавшееся средство для протирки экранов, пшикаете на свой Mac и начинаете ожесточённо натирать экран.

Стоп. Не делайте так, если не хотите проблем со своим ноутбуком.

А в чём проблема? Вон, есть спрей для стёкол, сейчас я им и протру!

Спреи бывают разные, и даже покупая жидкость для экранов в специализированных компьютерных магазинах нужно обязательно смотреть на состав.

Важно, чтобы среди компонентов жидкости не было спирта.

Антибликовое покрытие, которое есть у всех iMac и MacBook, категорически не любит агрессивные вещества, главным из которых является спирт.

Большинство страшных фотографий в интернете, где изображены экраны с облезшим антибликовым покрытием, как раз следствие использования спиртосодержащих жидкостей.

На втором месте после спиртосодержащих жидкостей и спреев стоят чистящие средства на основе перекиси водорода — их тоже нельзя бездумно брызгать на свой Mac.

Так что забудьте про бытовую химию: если у вас есть нетронутый баллон с жидкостью для очистки окон — не вздумайте использовать его для очистки экрана своего MacBook или iMac, иначе пожалеете.

Стёртое антибликовое покрытие невозможно восстановить. Придётся нести свой «яблочный» гаджет в сервисный центр для замены всего экрана, потому что отдельно стекло в MacBook заменить невозможно в силу конструкторских особенностей.

Ой, а чем же протереть экран, чтобы без последствий?

Я пользуюсь Макбуком с 2012 года и всегда использую надёжный и безопасный метод очистки экрана: тряпочку из микрофибры, чуть смоченную обыкновенной водой.

Важно, чтобы ткань была чуть влажная, а не мокрая. Это убережёт ноутбук от других проблем, вроде попадания излишков воды в корпус.

Это самое надёжное, не агрессивное и безопасное для антибликового покрытия средство очистки экрана MacBook от любых загрязнений.

Одно время пользовался влажными салфетками Defender, но после них остаются разводы, которые всё равно нужно убирать той же микрофибровой тряпочкой.

Если вы считаете, что никакая вода не сравнится со специальным спреем — это ваше право, просто соблюдайте несколько правил.

Правила простые, но они уберегут вас от расстройства и траты внушительной суммы денег на замену экрана:

прежде чем купить спецсредство, почитайте состав

избегайте спиртосодержащих жидкостей

распыляйте жидкость не на экран, а на тряпочку

не трите экран слишком сильно

заведите отдельные тряпочки для экрана и клавиатуры

Выполнение этих правил поможет сберечь нежное антибликовое покрытие вашего Mac. Да, оно может облезть и от соприкосновения с клавиатурой, когда MacBook находится в закрытом состоянии, но это отдельная проблема, с которой вам помогут в любом официальном СЦ бесплатно, при наличии гарантии.

Уход за техникой Apple требует внимания. Это не сложно

После многих лет общения с техникой Apple могу с уверенностью утверждать, что самая лучшая тряпочка для очистки экрана от пыли, слюней и жирных разводов — та, что была в коробке вашего нового MacBook или Mac.

Обязательно найдите ее, постирайте и пользуйтесь. А если не нашли — покупайте микрофибру в салонах оптики.

Я рекомендую салоны оптики потому, что в последние годы качество тряпочек в магазинах электроники значительно ухудшилось: «полотенца», которые лежат в комплектах по очистке мониторов, больше размазывают грязь по стеклу ноутбука, чем действительно удаляют её.

Чтобы не бояться за состояние антибликового покрытия, используйте обыкновенную воду. Чуть влажная микрофибровая тряпочка очистит экран так же хорошо, как и спрей для мониторов из магазина.

Напоследок, вот ссылка на рекомендации по уходу за гаджетами от самой Apple. Радует, что методы которыми я пользуюсь и рекомендованные яблочной компанией в основном совпадают.

А лучше всего не чихать на экран своего ноутбука или компьютера. Но у меня пока это не всегда получается: (