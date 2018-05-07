Появились фотографии включённого iPhone SE 2

В Сети уже долго время ходят слухи о скором релизе iPhone SE 2. Многие спорят, а существует ли он вообще.

Кажется, смартфон реально есть. Появились фотографии включённой новинки.

iPhones

Если снимки действительно правдивые, то наш ждёт большой редизайн классической модели. Во-первых, появится вырез под камеру Face ID, как в iPhone X. Во-вторых, рамки устройства будут стальные.

Заднюю крышку iPhone SE 2 не видно, но можно предположить, что она сохранит тренд и будет стеклянной.

Любопытно, сколько же будет стоить такой смартфон. Ведь он выделялся ранее, как бюджетное устройство. А из-за Face ID его стоимость может сильно возрасти.