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Появились фотографии включённого iPhone SE 2
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Появились фотографии включённого iPhone SE 2 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones
В Сети уже долго время ходят слухи о скором релизе iPhone SE 2. Многие спорят, а существует ли он вообще.
Кажется, смартфон реально есть. Появились фотографии включённой новинки.
iPhones
Если снимки действительно правдивые, то наш ждёт большой редизайн классической модели. Во-первых, появится вырез под камеру Face ID, как в iPhone X. Во-вторых, рамки устройства будут стальные.
Заднюю крышку iPhone SE 2 не видно, но можно предположить, что она сохранит тренд и будет стеклянной.
Любопытно, сколько же будет стоить такой смартфон. Ведь он выделялся ранее, как бюджетное устройство. А из-за Face ID его стоимость может сильно возрасти.
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