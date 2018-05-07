Блогер превратил сломанный iPhone в флешку

Блогер превратил сломанный iPhone в флешкуС айфоном, который не поддается ремонту, можно поступить по-разному. Забросить в дальний угол письменного стола или продать на запчасти с помощью доски объявлений. Автор YouTube-канала Strange Parts решил поступить со сломанным смартфоном оригинальнее.

Вооружившись паяльной станцией, терпением, готовой монтажной платой для флешки и, собственно, сломанным айфоном, парень перепаял модуль памяти с материнской платы iPhone 6. Получилась рабочая флешка.

Правда, успешного результата удалось добиться не с первого раза. Для лужения контактов пришлось искать специальный паяльный шаблон для iPhone 6. Разумеется, с первого раза ничего не получилось: MacBook Pro отказался определять флешку.

Затем последовала повторная пайка, в ходе которой удалось обнаружить замкнутые «пятачки» на модуле памяти. Но и это не помогло. После серии тестов, проб и ошибок, флешка все-таки определилась. Так парень нашел весьма нестандартное применение айфона. С экономической точки зрения выгода крайне сомнительна, но вот с практической — бесценна.