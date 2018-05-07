Samsung, Jabra, Sony и JBL: обзор самых интересных беспроводных наушников

Что такое настоящие беспроводные наушники, чем они отличаются от «простых» беспроводных и почему они стали модным аксессуаром? Samsung Gear IconX (2018), Jabra Elite 65, Sony WF-1000X, JBL Free: четыре актуальных модели в обзоре новинок мобильной техники от нашего эксперта Дмитрия Бевзы . Взрывной рост новых моделей раздельных беспроводных наушников (тех, у которых правый и левый динамики соединяются между собой не проводом, а с помощью беспроводного протокола Bluetooth) пришелся на 2017 год. Как обычно законодателем новой техномоды стала Apple с ее AirPods. Но сама идея наушников в виде двух раздельных динамиков не нова. Более того, на краудфандинговой платформе Kickstarter некоторые стартапы предлагали подобные наушники еще до появления AirPods, но тогда подобные устройства были скорее развлечением для гиков.

AirPods отличные наушники, но у них есть два существенных недостатка:

— Это наушники-вкладыши, и у них практически отсутствует звукоизоляция. В метро, электричке, на улице с оживленным автомобильным движением, в самолете пользоваться ими очень тяжело.

— Не всем пользователям, особенно девушкам, нравится вид двух «макаронин», торчащих из ушей. А именно так выглядят AirPods со стороны.

Samsung, Jabra, Sony, JBL не стали копировать ни «макаронный дизайн» AirPods, ни саму конструкцию. Все наушники, рассматриваемые в нашем обзоре, — внутриканальные и обеспечивают очень приличную звукоизоляцию.

Что общего Все они имеют кейс-аккумулятор, позволяющий заряжать наушники несколько раз. Все отлично сидят и не выпадают из ушей. Все умеют автоматически подключаться к смартфону при изъятии из кейса и выключаться при помещении обратно в кейс. Все наушники могут работать как телефонная гарнитура. Все имеют собственные элементы управления и умеют работать в амбиент-режиме (звук от внешних микрофонов подмешивается в звуковой тракт). Это удобно для занятий спортом на улице, во время велопоездок и в других случаях, когда требуется аудиоконтроль над окружающей обстановкой.

Samsung Gear IconX (2018) Начнем с самой технически продвинутой модели Samsung Gear IconX (2018).

Для компании это уже вторая модель подобных наушников. Отличительные особенности новой версии Gear IconX — автономный режим работы и сенсорное управление.

Благодаря встроенной памяти (3,4 Гб) наушники могут работать без смартфона (как аудиоплеер). Сенсорное управление очень изощренное (может даже чересчур), и к нему нужно привыкать. Но оно позволяет полностью управлять, музыкой, звонками и голосовым помощником. Кроме того, в наушники встроен фитнес-трекер и имеется голосовой помощник для бега.

Наушники звучат сочно, ярко и достаточно громко, есть амбиент-режим. Пассивная звукоизоляция на хорошем уровне (как и у всех остальных моделей в обзоре), время автономной работы четыре-пять часов при потоковом воспроизведении со смартфона и до семи часов в автономном режиме.

У нас на тестировании был абсолютно безумный (в хорошем смысле) розовый цвет, но есть и классические — серый и черный. Цена — 13 тысяч рублей.

Jabra Elite 65 Это самые новые из всех представленных наушников. Отличительные особенности — эргономичное кнопочное управление, активное шумоподавление (ANC) поддержка новейшего Bluetooth 5.0 и, соответственно, очень надежная синхронизация и со смартфоном, и между правым и левым динамиками. Плюс, комфортная посадка в ушах и самый компактный кейс-зарядка.

В Jabra Elite 65 имеется влагозащита по стандарту IP55. К качеству звучания претензий нет. Хотя он более «сухой», чем у Gear IconX (2018), но тоже весьма неплох. Фирменное приложение Sound+ позволяет настраивать разные звуковые профили для амбиент-режима и ANC (спорт, транспорт, отдых, работа). Время автономной работы четыре-пять часов, а цена — 11,5 тысячи рублей.

Sony WF-1000X Самые красивые и дорогие наушники в нашем обзоре. Отличительные особенности: интеллектуальный режим работы активного шумоподавления (ANC). В режиме Smart Listening система автоматически определяет выполняемые пользователем действия (поездка, прогулка, пробежка, ожидание) и регулирует параметры окружающего звука. Их можно настроить по своему усмотрению с помощью приложения Headphones Connect и сделать так, чтобы система заглушала шум транспорта или ветра, но пропускало человеческий голос.

Звук Sony WF-1000X нам понравился больше всех, отдельно отметим высокую детализацию звука. Из минусов — у WF-1000X самый короткий срок автономной работы (три часа, кейса хватает еще на две зарядки) и довольно капризный софт.

В фирменном приложении Headphones Connect много настроек. Они действительно интересны, полезны и удобны, но вот на первое подключение к iPhone X мы потратили примерно час-полтора, так как наушники не хотели подключаться без обновления софта, а процесс загрузки обновлений завершался раньше срока. Впрочем, далее наушники и приложение работали нормально.

Управление ограничено включением/выключением треков, приемом звонков и переключением разных режимов ANC. Цена WF-1000X — 15 тысяч рублей.

JBL Free

Отличительные особенности: самые демократичные наушники в обзоре, имеется защита от брызг, большой футляр с емким аккумулятором. Можно использовать один наушник для звонков в режиме гарнитуры. Время автономной работы — до четырех часов.

Если говорить о звуке, то он нам понравился чуть меньше, чем у конкурентов, и показался менее громким. Вообще, это самые минималистичные и простые наушники в обзоре, без сложного софта активного шумоподавления, но зато самые доступные. Кнопки управления работают в режиме «Пауза/Воспроизведение» и позволяют отвечать на звонок. Цена — «всего» 10 тысяч рублей.

Что в остатке Если подводить итоги, то можно сделать несколько выводов:

1. Качество звука у всех моделей очень достойное и отличается незначительно, а при использовании эквалайзера разница нивелируется еще больше. Тем не менее, звук Sony WF-1000X нам показался самым интересным. 2. Проблем с выпадением наушника (из уха) нет ни у одной модели даже в движении, а эргономика на высоком уровне у всех. Пользоваться ими реально удобно, а использование фирменных приложений с наушниками Gear IconX, Jabra Elite 65 и Sony WF-1000X сильно расширяет их возможности. 3. Пассивная звукоизоляция всех наушников очень хороша, а вот дополнительное активное шумоподавление (ANC) Jabra Elite 65 и Sony WF-1000X снижает уровень шума не сильно. 4. Отсутствие регулировки громкости у Sony WF-1000X и JBL Free — это (как бы ни хотелось нам закрыть на это глаза) — недостаток. Не фатальный, но все же. 5. У всех наушников периодически происходит рассинхронизация Bluetooth-соединения и пропадает звук в одном из них. У Gear IconX и Jabra Elite 65 такое происходит очень редко, а вот у Sony WF-1000X и JBL Free немного чаще.

И еще: главная фишка этих моделей — удобство и комфорт, и они его обеспечивают, но все-таки по звучанию они сравнимы с качественными проводными наушникам стоимостью примерно пять тысяч рублей.