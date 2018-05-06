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Можно брать. Набор кабелей KableCARD, который поместится в кошелёк
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Можно брать. Набор кабелей KableCARD, который поместится в кошелёк 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Набор кабелей KableCARD, который поместится в кошелёкУ нас слишком много кабелей.
Недавно провёл ревизию в своих проводах — распутал, скрутил всё проволочкой и разложил по местам. Получилось круто, но, уверен, ненадолго.
Ладно, дома ещё можно всё продумать, всегда аккуратно сматывать за собой провода и приближаться к Нирване. Но когда ты надолго выезжаешь со всеми своими гаджетами — все эти кабели нужно как-то везти. У меня на этот случай есть специальный небольшой органайзер. Который сразу становится громоздким и набитым.
В тему: Органайзер для тех, кто собрал все аксессуары Apple
Ребята из компании CARD предложили изящное решение этой проблемы: миниатюрный набор кабелей KableCARD.
В собранном виде устройство практически не занимает места. Габариты: 86мм x 55мм x 8.6 мм — как небольшая стопка кредиток. По умолчанию, это провод с двумя USB Type-C коннекторами на концах. В комплекте, в специальных гнёздах, лежат три переходника, на Lightning, на microUSB, на обычный USB. Таким набором можно собрать все необходимые комбинации:
USB A — Lightning
USB A — microUSB
microUSB — Lightning
USB Type-C — USB Type-C  USB Type-C — Lightning
USB Type-C — microUSB
USB Type-C — USB A  Производители на этом не остановились, и встроили в корпус устройства беспроводную зарядку. Qi, 5W, всё как положено. Ещё KableCARD можно использовать в качестве держателя для телефона. А внутри корпуса спрятался маленький светодиод, который выдаёт лёгкий фоновый свет.
То есть во время просмотра фильма смартфон не просто стоит в держателе, а ещё и заряжается. А глаза не будут уставать благодаря фоновой подсветке.
Ну и на закуску любителям всего многофункционального: внутри есть место для пары SIM-карт и скрепки для лотка. А ещё в KableCARD есть разъём для microSD флешки, что позволяет быстро скинуть туда фотки, не используя компьютер.
Новинка уже собрала нужную сумму на Kickstarter и вот-вот поступит в свободную продажу. Но пока ещё можно успеть отхватить KableCARD по приятной цене.
Купить сейчас: от $39
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