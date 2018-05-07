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Сумеречный флагман Huawei P20 Pro вышел в России
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Сумеречный флагман Huawei P20 Pro вышел в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Huawei объявила о начале продаж в России флагманского смартфона Huawei P20 Pro (обзор) в «сумеречном» цвете корпуса. Новое цветовое решение Twilight представляет собой градиент фиолетового и синего оттенков.
На данный момент открыт предзаказ Huawei P20 Pro в цвете Twilight, а поставки стартуют 21 мая. Рекомендованная розничная цена осталась на прежнем уровне — 54990 рублей.
Старшая модель, Huawei P20 Pro, стала первым смартфоном с тройной камерой Leica. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.
Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2244 x 1080 пикселей, соотношением сторон 18,7:9. Фронтальная камера на 24 Мп разместилась в вырезе экрана в стиле iPhone X. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку.
В основу ляжет процессор Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть быстрая зарядка SuperCharge. Поддерживаются LTE, гигабитный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 (не 5.0) и NFC, а также есть порт USB Type-C 3.1. Предусмотрена защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Размеры составляют 155 х 73,9 х 7,8 мм, а вес — 180 граммов. Смартфон работает под EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.
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