Лучшие дешёвые зеркалки для новичка

Nikon D3300

Nikon D3300

Цена: 30 000 рублей

Сенсор: 24,2 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS Одна из действительно хороших камер в этом сегменте — Nikon D3300. Она весит всего 400 с небольшим грамм, так что не отпугнёт не натренированную руку новичка. Её APS-C сенсор имеет 24,2 МП, что может показаться многовато для такой матрицы, но камера вполне прилично снимает вплоть до ISO 12800 — что хороший показатель. И 5 кадров в секунду серийной съёмки — тоже хорошо. Из минусов — экран никак не поворачивается и не восприимчив к прикосновениям. Nikon D3300 можно подключить по Wi-Fi к телефону или компьютеру, но для этого придётся докупить отдельный модуль.

Nikon D3400

Nikon D3400

Цена: 34 000 рублей

Сенсор: 24,2 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS Появление на рынке Nikon D3400 должно было заставить предыдущую модель, Nikon D3300, подешеветь. Но, как вы видите, цена на новинку и «старинку» почти одинаковая. И так, чем же лучше D3400? Самая большая разница — в продолжительности работы от аккумулятора. Тогда как для Nikon D3300 этот показатель в среднем по заявлению производителя составляет 700 снимков, то для Nikon D3400 — 1200. Почти вдвое лучше. Новая модель также не получила Wi-Fi в комплекте, но у неё появилась технология SnapBridge, с помощью которой (а именно по Bluetooth) камера автоматически передаёт снимки на смартфон. Для журналистов, блогеров и просто для любителей Instagram Stories — самое то. Остальные же характеристики почти не изменились.

Canon EOS 700D

Canon EOS 700D

Цена: 34 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS Canon EOS 700D — уже далеко не новая модель этой линейки, но именно поэтому у неё доступная цена, тогда как 800D обойдётся вам почти вдвое дороже. Но вернёмся к Canon EOS 700D: эта камера имеет 18-мегапиксельную APS-C-матрицу и 5 кадров в секунду серийной съёмки. В отличие от упомянутых моделей Nikon, эта камера обладает удобным поворотным экраном и сенсорным дисплеем — то и другое не бывает лишним. Несмотря на то, что автофокус новый модели стал быстрее, чем у предшественника, он всё еще немного медлителен для быстродвижущихся объектов.

Canon EOS 100D

Canon EOS 100D

Цена: 31 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 4 FPS Невысокая цена Canon EOS 100D опять-таки обосновывается тем, что модель присутствует на рынке не первый год. Но зато она может похвастать компактностью, по крайней мере среди зеркалок: EOS 100D примерно на 25% меньше, чем Canon EOS 700D. Тем не менее, оптический видоискатель остался на месте, так что вы не будете прикованы только к ЖК-экрану, как владельцы некоторых системных камер. Правда, дисплей у камеры не поворотный, но хотя бы сенсорный. Также, несмотря на компактные размеры, Canon EOS 100D имеет байонет типа EF-S, то есть поддерживает все «взрослые» кэноновские объективы. А значит, когда через несколько лет вы захотите купить более серьёзный зеркальный Canon, вы сможете использовать с ним те же объективы, что вы успели купить для Canon EOS 100D.

Canon EOS 1300D

Canon EOS 1300D

Цена: 25 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 4 FPS Canon EOS 1300D уже гораздо более свежая модель, и при этом самая недорогая в нашем списке. Тем не менее, у неё уже есть современные фишки, вроде Wi-Fi и даже NFC для создания быстрого соединения со смартфоном. Но многого недостаёт. К примеру, сенсорного экрана и возможности его поворачивать, что сделало бы работу с камерой в трудных условиях намного удобнее. Также она не слишком расторопна в серийной съёмке и не может похвастать крутой матрицей, но зато у неё есть три важных достоинства: она очень недорогая, она всё еще делает фото и видео лучше, чем смартфон, и, наконец, просто даёт начинающему хорошее представление о том, что такой зеркальная камера.