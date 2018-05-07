OnePlus 6 научат измерять частоту сердечных сокращений

OnePlus 6, презентация которого состоится буквально со дня на день, могут оснастить пульсометром. Это следует из содержания тизера, опубликованного OnePlus на своей официальной странице в социальной сети Weibo. Представленное изображение демонстрирует пики сердечного ритма, не оставляя сомнений в желании производителя следовать популярному тренду.

В случае, если мы правильно интерпретировали тизер, OnePlus намеревается встроить сканер сердечного ритма в дактилоскопический сенсор на задней панели смартфона. Во всяком случае цифра «6», стилизованная под кольцо сканера отпечатков пальцев, дает основания думать именно так, в то время как инсайдерские снимки смартфона только подтверждают эту версию.

OnePlus 6, согласно подтвержденной информации, представят уже 16 мая. Аппаратную основу будущего флагмана составит процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и графический чипсет от Adreno. Основная камера смартфона будет состоять из двух модулей с функцией оптического приближения и поддержкой портретного режима съемки с программным эффектом боке.

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