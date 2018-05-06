Включаем ложный вызов на iPhone. Никто не раскусит

Никто не раскуситКаждый попадал в ситуацию, когда хочется уйти от скучного разговора, оставить компанию или просто найти повод удалиться. Лучшим поводом будет неожиданный входящий звонок.

Есть способ активировать ложный вызов на iPhone, который с виду не отличить от реального телефонного звонка.

Как все настроить

1. Скачиваем бесплатное приложение Fake Call Plus из App Store.

2. Запускаем программу и настраиваем параметры звонка. Можно задать:

время срабатывания звонка после активации;

имя вызывающего;

рингтон;

фоновый звук собеседника после снятия трубки;

фото контакта.

3. Ждем подходящего случая для использования приложения.

Теперь когда необходимо найти повод отлучиться, запускаем Fake Call Plus и нажимаем Start Call. Экран устройства погаснет, блокировать его не нужно. Через заданный промежуток времени раздастся входящий вызов, а вы получите хороший повод отойти в сторонку.

Можно добавить виджет приложения и активировать ложный звонок прямо с экрана блокировки.

У данного разработчика есть платная версия программы Fake Call App Pro за 149 руб. Она отличается отсутствием рекламы и неограниченной сменой параметров (в бесплатной версии некоторые настройки можно изменить лишь один раз).

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.