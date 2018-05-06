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Включаем ложный вызов на iPhone. Никто не раскусит
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Включаем ложный вызов на iPhone. Никто не раскусит 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Никто не раскуситКаждый попадал в ситуацию, когда хочется уйти от скучного разговора, оставить компанию или просто найти повод удалиться. Лучшим поводом будет неожиданный входящий звонок.
Есть способ активировать ложный вызов на iPhone, который с виду не отличить от реального телефонного звонка.
Как все настроить
1. Скачиваем бесплатное приложение Fake Call Plus из App Store.
2. Запускаем программу и настраиваем параметры звонка. Можно задать:
время срабатывания звонка после активации;
имя вызывающего;
рингтон;
фоновый звук собеседника после снятия трубки;
фото контакта.
3. Ждем подходящего случая для использования приложения.
Теперь когда необходимо найти повод отлучиться, запускаем Fake Call Plus и нажимаем Start Call. Экран устройства погаснет, блокировать его не нужно. Через заданный промежуток времени раздастся входящий вызов, а вы получите хороший повод отойти в сторонку.
Можно добавить виджет приложения и активировать ложный звонок прямо с экрана блокировки.
У данного разработчика есть платная версия программы Fake Call App Pro за 149 руб. Она отличается отсутствием рекламы и неограниченной сменой параметров (в бесплатной версии некоторые настройки можно изменить лишь один раз).
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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