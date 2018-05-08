Как вести стрим в Twitch, YouTube или Facebook прямо с iPhone

Как вести стрим в Twitch, YouTube или Facebook прямо с iPhoneВ iOS 11 пользователи получили возможность записывать происходящее на экране смартфона без джейлбрейка и сторонних приложений. Это может быть полезно для создания видеоинструкций, записи глюков или интересных моментов во время работы с гаджетом.

Мало кто знает, что сторонние разработчики получили доступ к функции записи экрана и могут использовать её для своих приложений.

Одна из таких программ и поможет нам вести прямую трансляцию происходящего на экране iPhone или iPad без компьютера и дополнительного оборудования.

В тему: вот так можно вести прямую трансляцию через камеру iPhone

Итак, для организации стрима нам понадобится:

1. Установить бесплатное приложение DU Recorder Live из App Store.

iphones.ru

2. После установки программы нужно перейти в Настройки — Пункт управления — Настроить элем. управления и добавить переключатель Запись экрана в верхний блок.

Теперь в Пункте управления появится пиктограмма для записи экрана смартфона.

3. Запускаем приложение DU Recorder Live, выбираем платформу, на которой будем вести трансляцию (Twitch, YouTube или Facebook) и авторизуемся. В настройках можно изменить качество картинки (до 720p).

Нажимаем кнопку Начать трансляцию и выбираем, кому будет доступен стрим в социальной сети (всем, только друзьям или группе, личный).

4. Открываем Пункт управления и сильно нажимаем на кнопку записи экрана. В открывшемся меню выбираем DU Recorder Live и включаем запись звука через микрофон.

iOS не позволяет записывать системные звуки, если хотите, чтобы в трансляцию попали аудиоэффекты программ или игр, придется сделать звук погромче и включить микрофон при записи. Так же можно комментировать происходящее на экране устройства.

5. Остается нажать кнопку Начать вещание и видео со смартфона пойдет в сеть. Можете обновить страницу на Twitch/YouTube/Facebook и увидите трансляцию с задержкой в несколько секунд.

Не забудьте подключить смартфон к зарядному устройству, ведь батарея будет садиться очень быстро.

Для остановки трансляции следует нажать на статусбар и отключить вещание либо выключить стрим из Панели управления.

Запись будет храниться на платформе через которую велась трансляция (Twitch, YouTube или Facebook).

Удачных стримов!