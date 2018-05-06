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Apple работает над внедрением 5G в свои смартфоны
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Apple работает над внедрением 5G в свои смартфоны 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple занимается разработкой собственного модуля 5G для будущего внедрения в собственные смартфоны. Об этом косвенно сообщает новая вакансия на веб-сайте Apple. Компания ищет опытного инженера, который будет заниматься проектированием беспроводных чипов нового поколения.
Хоть и в самой вакансии не говорится прямо о 5G, совершенно очевидно, что речь идет именно об этом. Предполагаемый работник должен обладать знаниями в области миллиметровых радиоволн, а, как известно, данную технологию используют только беспроводные чипы нового поколения.
В данный момент Apple закупает сотовые модули у Qualcomm, однако ничего не мешает компании перейти на чипы собственного производства. Это позволит контролировать каждый этап при разработке и обеспечить лучший пользовательский опыт. Например, в прошлом году Apple перестала сотрудничать с поставщиком видеоускорителей PowerVR, разработав собственную графику Apple GPU, что, несомненно, принесло свои плоды.
Предполагается, что iPhone с поддержкой сетей 5G должен выйти уже в 2020 году.
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