В двух словах: NVIDIA закрыла партнерскую программу, Джон Ву снял Manhunt и прочее

* В марте журналисты сайта HardOCP обвинили NVIDIA и ее GeForce Partner Program в нечестной конкурентной борьбе, и поднявшийся шум с той поры все никак не желал утихать. В конце концов, компания-лидер на рынке графических чипов решила, что негативный пиар от партнерской программы перевешивает позитивные конкурентные преимущества и объявила о прекращении ее действия. Вряд ли кто-нибудь из-за этого сильно расстроится. Кроме самой NVIDIA.

* С самого сентября прошлого года, когда приключенческий экшен с элементами рогалика City of Brass появился в раннем доступе в Steam, игра пользовалась неизменным, хотя и не очень значительным интересом со стороны пользователей. Во-первых, из-за геймплея и сеттинга (мотивы сказок «Тысячи и одной ночи»). А во-вторых, из-за разработчиков, которыми оказались троица ветеранов Irrational Games, за плечами о которых была работа над BioShock. И вот игра наконец-то официально вышла (в том числе, на консолях). Вместе с трейлером. Выглядит, кстати, занятно.

* Всякий, кто когда-то проводил бесчисленные часы в Quake 3, наверняка помнит ботов игры и попытки одолеть самых кошмарных из них… в смысле, на кошмарном уровне сложности. А вот в Quake Champions ботов не оказалось… до вчерашнего дня, когда они там появились. Быть может, это наконец-то станет для кого-то поводом попробовать игру.