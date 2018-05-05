Connected Gym от Sony сделает любой тренажер умным

Для того, чтобы смарт-часы Apple Watch поддерживали синхронизацию со спортивными тренажёрами, компании пришлось заключить соответствующие договора с крупными производителями спортивной техники. В Sony пошли другим путем — инженеры компании создали Connected Gym, который делает из любого тренажера — умный.

Разработка состоит из специальных датчиков, закрепляемых на тренажере, которые отслеживают статистику использования, из облачного сервиса для хранения данных и мобильного приложения под ОС Android и iOS. Чтобы идея «взлетела», владельцам заведений предлагается взимать помесячную оплату. Перед тем, как начать тренировку, посетитель зала должен синхронизировать свой смартфон с датчиком — по итогу, в приложении на его мобильном устройстве будет отображаться статистика.

В программе указывается задействованный вес, частота повторов и время кардиотренировки. Владельцы спортивных заведений, в свою очередь, смогут через Connected Gym собирать статистику об использовании спортивного инвентаря.