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Connected Gym от Sony сделает любой тренажер умным
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Connected Gym от Sony сделает любой тренажер умным 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
Для того, чтобы смарт-часы Apple Watch поддерживали синхронизацию со спортивными тренажёрами, компании пришлось заключить соответствующие договора с крупными производителями спортивной техники. В Sony пошли другим путем — инженеры компании создали Connected Gym, который делает из любого тренажера — умный.
Разработка состоит из специальных датчиков, закрепляемых на тренажере, которые отслеживают статистику использования, из облачного сервиса для хранения данных и мобильного приложения под ОС Android и iOS. Чтобы идея «взлетела», владельцам заведений предлагается взимать помесячную оплату. Перед тем, как начать тренировку, посетитель зала должен синхронизировать свой смартфон с датчиком — по итогу, в приложении на его мобильном устройстве будет отображаться статистика.
В программе указывается задействованный вес, частота повторов и время кардиотренировки. Владельцы спортивных заведений, в свою очередь, смогут через Connected Gym собирать статистику об использовании спортивного инвентаря.
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