Лучшие бюджетные, игровые и компактные ноутбуки — май 2018 года

Intel расщедрилась на шесть ядер для ноутбуков Апрель принёс нам с собой благую весть — Intel впервые за свою историю выпустила мобильные процессоры с шестью ядрами. Теперь ноутбуки будут еще бодрее и веселее, ведь количество лошадок ядер выросло в полтора раза, да и каждое ядро со сменой поколении на одинаковых мегагерцах стало чуть быстрее. Самое приятное в этом всём, что TDP (тепловыделение) осталось, по заявлению производителя, на прежнем месте. А значит, что новые ноутбуки не только станут мощнее, но и не потребуют монструозных размеров охлаждения и не станут толще, чем были. Все новые процессоры входят в поколение Intel Coffee Lake, но не всех из них шестиядерные. Например, серия i5 так и осталась с 4 ядрами, но зато получила технологию Hyper-Threading (четыре ядра теперь разделены на 8 потоков взамен четырёх, как было раньше). И, если верить коллегам с портала Ultrabookreview.com, то даже младший из мобильных Coffee Lake, 4-ядерный Core i5-8300H, обходит прежнего лидера игровых ноутбуков — Intel Core i7-7700HQ.

Core i9-8950HK

Core i7-8850H

Core i7-8750H

Core i5-8400H

Core i5-8300H

Базовая частота

2,9 ГГц 2,6 ГГц 2,2 ГГц 2,5 ГГц 2,3 ГГц Intel Turbo Boost 2.0 4,8 ГГц 4,3 ГГц 4,2 ГГц 4,2 ГГц 4 ГГц Количество ядер/потоков

6/12 6/12 6/12 4/8 4/8 Thermal Design Power

45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт 45 Вт Intel Smart Cache

12 9 9 8 8 Больше стало и самих серий мобильных процессоров — к привычным i3, i5 и i7 добавилась еще и i9. Правда, пока туда входит только один CPU — Core i9-8950HK. Он же пока и самый производительный из всего восьмого поколения, плюс его можно разгонять.

Покупать ли ноутбуки с 6 ядрами или сэкономить и купить с 4?

Нужны ли ноутбукам шесть ядер — другой вопрос. В играх для текущих видеокарт разница будет малозаметной на глаз вплоть до момента, пока вы не решите взять модель с парой видеокарт в корпусе. Но вот для обработки фото, видео, для работы с 3D-моделями и для прочих подобных занятий любой прирост мощности будет заметен и полезен. Многие производители уже продают обновлённые ноутбуки на базе процессоров Intel Coffee Lake. Но на момент написания статьи в российских магазинах такие модели были только у компании MSI. Первый недорогой ноутбук Huawei Honor В России компанию Huawei и её дочерний бренд Honor знают в основном по смартфонам (и еще немного по Wi-Fi-роутерам), но с 2016 года китайцы производят также и ноутбуки. Huawei изначально нацеливалась на высокий ценовой сегмент, тогда как, например, Xiaomi пыталась привлечь к своим моделям ценой ниже, чем у конкурентов. В итоге Huawei решила попробовать себя и в сегменте недорогих ноутбуков, но, как и в случае со смартфонами, выпускать более доступные аналоги она будет под брендом Honor.

Honor MagicBook Сейчас новинку продают только в Китае . Она получила названием Honor MagicBook и выступает в весовой категории «ультрабук», то есть, имея 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, ноутбук очень компактный и весит всего 1,47 кг, а толщина составляет до 16 мм. При этом он не обделён быстрым «железом»: в его аппаратной основе лежат процессоры Intel 8-го поколения. Правда, конечно, не шестиядерные, а более подходящие для такого компактного ноутбука — Core i5-8250U или Core i7-8550U. Вдобавок, Honor MagicBook получил дискретную мобильную видеокарту начального уровня — NVIDIA MX150 c 2 ГБ видеопамяти, а вот оперативной всего от 4 до 8 ГБ. Злые языки уже утверждают, что в Honor MagicBook больно похож на ноутбуки Apple. В чём они точно не похожи, так это в разнообразии портов: Honor предлагает и полноразмерные привычные USB Type-A, и новый-свежий USB Type-C, и HDMI для подключения к монитору. Сканер отпечатков пальцев для входа в Windows без пароля тоже присутствует. В Китае цены на Honor MagicBook стартуют с отметки 800 долларов США. Оптимальные модели на разные случаи Рабочая лошадка — Dell Inspiron 5570 и ASUS VivoBook 15 X542UA Цена: 39 000 рублей Экран: 15,6 дюймов В этот раз за место универсальной и недорогой рабочей лошадки борются сразу два ноутбука — Dell Inspiron 5570 и ASUS VivoBook 15 X542UA. Они максимально близки по характеристикам и цене, поэтому просто выбирайте тот, который продают ближе к вашему дому.

Dell Inspiron 5570 Оба ноута имеют по 15,6-дюймовому дисплею с Full HD разрешением — стандарт на сегодняшний день. Но дисплейные матрицы у обоих моделей довольно слабенькие, поэтому на высокую яркость или эталонную цветопередачё не рассчитывайте. Inspiron 5570 весит немного меньше и его корпус чуть тоньше, так что, если это будет ваш не только домашний, но и походный ноутбук, лучше обратить внимание на него. Оба ноутбука работают под управлением процессора Intel Core i5-8250U — идеальный вариант для универсального разумно-недорогого ноутбука. Это свежайший четырёхъядерник, который по скорости может потягаться с CPU игровых мобильных компьютеров прошлых поколений, при этом потребляет очень мало энергии.

ASUS VivoBook 15 X542UA У обоих ноутбуков главным и единственным накопителем служит классический жёсткий диск на 1 Тб данных, а также по 8 ГБ оперативной памяти. Но после покупки оба можно будет прокачать: эти модели поддерживают установку твердотельных накопителей формата M.2 2280, пусть и не с самым скоростным интерфейсом передачи данных — SATA 3.0. Также в обоих можно увеличить объём оперативной памяти: в VivoBook — до 16 ГБ, в Inspiron — до 32 ГБ. У Dell Inspiron 5570 есть еще и дискретная видеокарта, только это всего лишь AMD Radeon 530, так что игры пойдут далеко не все, причём только на минимальных настройках и с разрешением 1366x768 точек. У ASUS VivoBook 15 X542UA вообще только встроенное в процессор видеоядро, которое с горем пополам потянет Fortnite, World of Tanks и FIFA на минимальных настройках, а более требовательные игры не осилит вовсе. Наконец, аккумуляторы у обоих ноутбуков не очень большие — примерно 40 Вт*ч, что для работы целый день без подзарядки недостаточно. И будьте внимательны — в целях экономии ни один из этих двух лаптопов не оснащён привычной ОС Windows, поэтому установка ложится на ваши плечи. Бюджетный игровой ноутбук — MSI GL62M 7REX

MSI GL62M 7REX Цена: 56 000 рублей Экран: 15,6 дюйма Несмотря на недавний скачок валют, игровой ноутбук начального класса всё еще можно купить за приемлемые деньги. И в этот раз наш выбор пал на MSI GL62M 7REX, потому что стоит он, на удивление, немного, при этом видеокарта в нём отличная — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. С её помощью можно играть на высоких настройках практически в любые современные игры, от Kingdom Come: Deliverance, Fortnite, Far Cry 5 до PUBG. Имеющийся в MSI процессор i5-7300HQ для этой видеокарты подходит хорошо. Он раскрывает её потенциал и справляется с другими ресурсоёмкими задачами, такими как обработка аудио/видео, моделирование в AutoCAD и тому подобное. Но, с другой стороны, по меркам 2018 года это самый неторопливый из лиги мощных процессоров Intel среди тех, что можно найти в мощных ноутбуках. В варианте за 56 000 рублей MSI GL62M 7REX продают с 8 ГБ оперативки, жёстким диском на 1 ТБ и без твердотельного накопителя. Достаточно скупо, но это даже хорошо — можно будет докупить свои комплектующие, и это обойдётся вам дешевле, чем доплатить за более навороченную комплектацию. Этот ноут поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти двумя планками по 16 ГБ, также в него можно установить SSD M.2 c интерфейсом SATA 3.0, чтобы ОС и программы запускались и откликались значительно быстрее. К тому же, память и SSD не сложно поменять — по крайней мере не надо снимать всю материнскую плату (не будем показывать пальцем на Acer). У MSI GL62M 7REX полно самых разнообразных портов, плюс они все расположены в основном на левой грани, что очень удобно (если только вы не левша). Однако ноутбук довольно упитанный — высота его корпуса целых 3 сантиметра. Но это не упрёк — лучше пусть будет толще, лишь бы не перегревался. Тонкий, быстрый, для всего понемногу — Acer Swift 3 (SF314-52G-59D3)

Acer Swift 3 Цена: 55 000 рублей Экран: 14 дюймов Для разнообразия мы решили подыскать не совсем классический ультрабук (тощий выносливый ноутбук, если вы вдруг забыли, о чём этот термин) с типичными 13,3 дюймами дисплея, а модель с 14-дюймовым экраном. Причина проста — это хороший компромисс между компактностью (ведь чем больше экран, тем удобнее транспортировать ноутбук), и удобством работы. А уж если есть достаточно большой дисплей, то почему бы иногда и не поиграть? Благо у Acer Swift 3 есть современная дискретная видеокарта, пусть и бюджетная — NVIDIA GeForce MX150 (правда, всего с 2 ГБ видеопамяти). Хотя из современных игр на ней идёт не очень много всего, если мы говорим о хотя бы средних настройках: Fortnite, Battlefield 1, Civilization VI, Overwatch и другие. Не последнюю роль в возможности «порубиться» играет и процессор i7-8250U — современный 4-ядерный экономичный чип, который может потягаться с силами даже с i5-7300HQ из упомянутого выше игрового MSI GL62M 7REX. При этом Acer Swift 3 всё еще весьма компактный: он весит 1,8 кг, а его толщина составляет 18 мм. В отличие от предыдущих ноутбуков, о которых рассказано в этой статье, Acer Swift 3 сразу идёт в комплекте с SSD на 256 ГБ — вполне приличный объём. ОЗУ же объёмом 8 ГБ. Накопитель, если что, вы можете поменять на более объёмный, а вот оперативная память распаяна и увеличить её ёмкость не получится. Еще один минус, касающийся «железа» — процессор не держит максимальные частоты в режиме Turbo Boost, другими словами, не работает на все деньги. Зато портов полно: тут и два USB 3.0 Type-A, и один USB Type-C, и HDMI, и даже зачем-то старенький 2.0. Аккумулятор здесь на 48 Вт*ч, что неплохо.