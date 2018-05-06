Новости Apple, 255 выпуск: iPhone SE 2 и финансовый отчет Apple

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Новости Apple . Сегодня речь пойдет о новом iPhone целиком из стекла, покупке iPhone по подписке в России и многом другом.

1. Apple запустила сотни автомобилей с панорамными камерами для сбора картографических данных с целью совершенствования Apple Maps. Это следует из материалов официального сайта компании. Полученная информация ляжет в основу обновлений для навигационного сервиса, которые будут публиковаться постепенно.

2. Компания Apple предлагает дополнительный месяц бесплатного доступа к Apple Music для пользователей, которые исчерпали первоначальный пробный период, но до настоящего времени так и не оформили платную подписку.

3. В ночь с 1 на 2 мая Apple провела телефонную конференцию, в ходе которой отчиталась перед инвесторами о своих финансовых успехах за второй квартал 2018 года. Несмотря на негативные прогнозы аналитиков, компании удалось увеличить продажи iPhone, значительно нарастив свой доход по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Согласно представленной информации, выручка Apple за указанный период выросла на 16% до 61,1 миллиарда долларов. Этот показатель находится в пределах прогнозов аналитиков компании, прочивших заработок на уровне 60-62 миллиардов долларов.

Прошедший квартал был для Apple более чем успешным. Об этом свидетельствует рост всех основных показателей. Даже линейка Mac, несмотря на снижение продаж в штуках, принесла своему производителю рекордное количество денег. Инвесторы также положительно отреагировали на отчет — курс акций компании находится в «зеленой» зоне.

4. Комплект поставки iPhone 2018 модельного года станет еще беднее, поскольку из него исчезнет переходник с Lightning на мини-джек. С таким прогнозом выступил аналитик консалтинговой компании Barclay’s Блейн Кертис. По его мнению, прошло достаточно времени, чтобы потребители привыкли к отсутствию разъема 3,5 мм, осознав преимущества беспроводных наушников.

Аналитики Barclay’s первыми предположили, что отказ от разъема 3,5 мм приведет к расширению комплекта поставки iPhone соответствующим переходником. На протяжении двух лет с момента исчезновения мини-джека из корпуса смартфона надобность в переходнике, уверен Кертис, постепенно сходила на нет, позволяя производителю отказаться от комплектации им каждого iPhone.

Решение Apple отказаться от разъема 3,5 мм в iPhone 7 и 7 Plus вызвало негативную реакцию большинства поклонников бренда. Поступив таким образом, полагали потребители, в Купертино подготовили почву для продвижения фирменных наушников AirPods, релиз которых состоялся на той же презентации.

5. iPhone SE второго поколения может иметь значительно больше отличий от модели актуального поколения, чем принято считать, уверен инсайдер OnLeaks. Имея в своем распоряжении достаточно секретных сведений о будущей новинке, он создал CAD-изображение аппарата, чей релиз, вероятно, состоится в течение пары месяцев.

По информации, полученной OnLeaks, iPhone SE 2 будет чем-то средним между оригинальной моделью и iPhone X. От предшественника смартфон получит узнаваемый корпус, тогда как от флагмана — поддержку технологии распознавания лиц и дисплей во всю фронтальную панель с характерной выемкой в верхней части.

На возможную поддержку интерфейса Face ID указывают отчетливо различимая асимметрия дисплея, а также отсутствие клавиши Home, одновременно отвечающей за управление смартфоном и идентификацию пользователя при помощи встроенного сканера отпечатков пальцев.