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Представлен самый тонкий портативный монитор Asus ZenScreen Go
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Представлен самый тонкий портативный монитор Asus ZenScreen Go 

Gizmonews 3 часа назад
Фото: Gizmonews
Компания Asus начала поставки портативного монитора ZenScreen Go, который, по мнению производителя, является самым тонким в мире переносным экраном. По факту, толщина нового устройства составляет всего 8 мм и при этом, его масса составляет лишь 900 гр.
Asus ZenScreen Go получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с Full HD-разрешением (1920х1080 пикселей), а также разъем USB-C, через который передается изображение и осуществляется зарядка устройства. Подключить экран можно как к ноутбуку, ПК, так и к Android-смартфону, наделенному разъемом USB-C или USB 3.0. модель оснастили встроенным аккумулятором емкостью 7,8 тыс. мА/ч, которой достаточно для четырех часов автономной работы.
В комплекте значится чехол с толщиной стенок в 1 мм, который при необходимости можно использовать в роли подставки. Эту же роль может выполнить карандаш, для которого разработчики предусмотрительно сделали корпусе изделия маленькое отверстие. Стоимость портативной панели составляет $380.
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