Что такое вызовы по Wi-Fi и как активировать эту опцию

Функция «Wi-Fi Calling» (вызовы по Wi-Fi) впервые была внедрена еще в iOS 8. Тем не менее в России эта технология заработала только недавно. Первым оператором, который заявил о полноценной поддержке данной опции, стал « МТС ». Разберем подробнее, что из себя представляет эта функция.

Что такое Wi-Fi Calling

Эта технология, позволяющая совершать вызовы, даже если покрытие сотовой связи минимально или отсутствует вовсе. Вызов осуществляется с использованием сети оператора, Wi-Fi при этом играет роль базовой станции.

Но ведь звонки можно совершать и по Skype, какой смысл от этой технологии?

Вызов совершается как обычный телефонный звонок, используя ваш номер. Соответственно, собеседнику не нужен интернет для связи с вами. Это и есть главное отличие.

Какие модели iPhone поддерживаются

Опция «Wi-Fi Calling» доступна с iPhone 5s и новее. Версия ПО при этом должна быть iOS 11.3 и выше.

Какие операторы поддерживаются

На сегодняшний день прямой поддержкой обзавелся только «МТС». Совершать подобные звонки можно пока только в Москве и в Московской области . В дальнейшем планируется расширить географию предоставляемой услуги.

Дороже ли это обычных звонков

Стоимость не меняется и тарифицируется по домашнему тарифу, даже если совершать вызовы в другой стране.

Как включить эту функцию

Заходим в «Настройки».

Находим «Вызовы по Wi-Fi». Этот пункт будет недоступен для неподдерживаемых операторов.

Активируем ползунок.

После этого все звонки будут совершаться, используя текущую сеть Wi-Fi.