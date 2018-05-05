Что такое вызовы по Wi-Fi и как активировать эту опцию 

Функция «Wi-Fi Calling» (вызовы по Wi-Fi) впервые была внедрена еще в iOS 8. Тем не менее в России эта технология заработала только недавно. Первым оператором, который заявил о полноценной поддержке данной опции, стал «МТС». Разберем подробнее, что из себя представляет эта функция.
Что такое Wi-Fi Calling
Эта технология, позволяющая совершать вызовы, даже если покрытие сотовой связи минимально или отсутствует вовсе. Вызов осуществляется с использованием сети оператора, Wi-Fi при этом играет роль базовой станции.
Но ведь звонки можно совершать и по Skype, какой смысл от этой технологии?
Вызов совершается как обычный телефонный звонок, используя ваш номер. Соответственно, собеседнику не нужен интернет для связи с вами. Это и есть главное отличие.
Какие модели iPhone поддерживаются
Опция «Wi-Fi Calling» доступна с iPhone 5s и новее. Версия ПО при этом должна быть iOS 11.3 и выше.
Какие операторы поддерживаются
На сегодняшний день прямой поддержкой обзавелся только «МТС». Совершать подобные звонки можно пока только в Москве и в Московской области. В дальнейшем планируется расширить географию предоставляемой услуги.
Дороже ли это обычных звонков
Стоимость не меняется и тарифицируется по домашнему тарифу, даже если совершать вызовы в другой стране.
Как включить эту функцию
Заходим в «Настройки».
Находим «Вызовы по Wi-Fi». Этот пункт будет недоступен для неподдерживаемых операторов.
Активируем ползунок.
После этого все звонки будут совершаться, используя текущую сеть Wi-Fi.