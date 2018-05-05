Можно ли пользоваться iPad Air в 2018 году

Можно ли пользоваться iPad Air в 2018 годуСовсем недавно мне в руки попал новый iPad 2018 года. Помимо обновлённого железа этот планшет подружился с Apple Pencil, шустро работает и стоит адекватных денег.

Да, у него нет функции TrueTone, а наличие воздушной прослойки между стеклом и экранной матрицей является причиной гулкого «стука», если тыкать яблочным стилусом, но несмотря на это я почти решился поменять свой старенький iPad Air на актуальный планшет.

Зацените впечатления: Обзор iPad 2018 года за 24 990 рублей.

Но когда первые восторги поутихли, я отказался от этого намерения, и сейчас объясню, почему.

Возможно, это поможет вам принять правильное решение, если вы (как и я) являетесь счастливым обладателем iPad предыдущих поколений и всерьез раздумываете: нужен вам новый планшет, или нет.

Зачем вообще нужен планшет в 2018 году?

Давайте посмотрим правде в глаза: сегодня планшет является мультимедийным развлекательным центром, но никак не рабочим инструментом.

Несмотря на разнообразие мобильных клавиатур лично я так и не смог отказаться от удобного во всех смыслах MacBook в пользу iPad.

Иногда в метро я вижу, как попутчик набирает какой-то текст на своем iPad, но это скорее исключение из правил. Лично для меня планшет в первую очередь средство для просмотра сериалов в дороге и возможность сыграть в игры на большом экране.

И с этими задачами мой iPad Air до сих пор справляется просто превосходно.

Экран. Всё ещё топ Несмотря на то, что iPad Air был выпущен в 2013 году, разрешение экрана до сих пор вызывает уважение: 2048×1536 пикселей позволяют получить картинку получше чем всем известное 1920×1080 Full HD.

Цветовой насыщенности и 3-х миллионов пикселей достаточно для яркой и красивой картинки даже в 2018 году. Множество приложений для просмотра сериалов, от Амедиатеки до бесплатного SnowJet до сих пор поддерживаются iPad Air и исправно показывают мне новые эпизоды «Ходячих мертвецов» и «Мира дикого Запада».

Кстати, разрешение последнего выпущенного компанией Apple iPad 2018 ровно такое же — 2048×1536 точек. Так что в плане экрана мой Air ничем не уступает новинке. И меня это полностью устраивает.

Начинка устарела. Но я этого не замечаю

В iPad Air установлен однокристальный 64-х битный процессор Apple A7 вместе с графическим сопроцессором Apple M7. Я замечаю лёгкие лаги лишь в особо «тяжёлых» игрушках, типа онлайновой PUBG, в которую всё равно не играю.

Когда Air только вышел, в App Store было практически невозможно отыскать приложение или игрушку, которые бы нагружали «начинку» планшета по максимуму.

Спустя много лет старичок по-прежнему бодро справляется со всеми повседневными задачами, за что я безмерно благодарен создателям, которые впихнули в Air компоненты с таким огромным запасом мощности и производительности.

2 микрофона для общения по FaceTime, неплохие фото-модули на 5 мегапикселей основной и 1,2 Мп фронтальный и Wi-Fi модуль с с технологией, увеличивающей скорость передачи данных полностью меня устраивают.

Скажу больше — я действительно не вижу особой разницы в картинке во время видео-звонков между моим iPad Air и даже тем же iPad Pro.

Единственным слабым звеном являются динамики. Точнее, один динамик, через который можно услышать слабоватый моно-звук. Но я уже много лет не смотрю видео без наушников, а для них есть старый-добрый разъём 3,5 мм, так что звук в наушниках получается цельным, громким и насыщенным.

В 2013 году время автономной работы в 10 часов казалась чем-то фантастическим. На сегодняшний день ничего не изменилось: мой планшет по-прежнему работает до 10 часов без подзарядки, и я всё ещё считаю это настоящим чудом.

Да, с каждым новым iPad нам показывают красивые слайды с новым процессором, но по факту я не замечаю никаких проблем с моим Air — этот старичок исправно прослужит мне ещё пару лет, как минимум.

Есть такой же планшет? Не спеши обновляться.

Сегодня я не вижу причин, которые заставили бы меня пойти и купит новый планшет Apple. Мой iPad Air используется в основном дома, в качестве прикроватного развлекательного устройства, и в 2018 году его мощностей лично мне хватает за глаза.

Если бы у меня был ещё более ранняя модель iPad, то этой статьи бы не было: понятно, что все планшеты до 2013 года конкретно устарели и настоятельно требуют обновления.

Но не iPad Air.

Памятка, чтобы не запутаться

Если у тебя есть iPad 1, 2, 3 или 4 — тут и думать нечего, нужно срочно избавляться от этого старья и немедленно покупать iPad 2018 (от 24 990 руб.), который вернёт радость владения гаджетами Apple своей плавной работой и огромным потенциалом в плане производительности.

Если у тебя есть iPad Air и Air 2 — есть смысл приглядеться к линейке Pro (от 39 990 руб.), в которой и разрешение экрана побольше и динамиков целых 4 штуки, и поддержка Apple Pencil есть. Но если жалко денег, или планшет исправно работает, то подумай дважды.

На личном опыте убедился, что iPad Air в повседневном использовании не вызывает желания разбить его об стену из-за лагов и тормозов, потому что их до сих пор практически нет.

Если у тебя вообще нет iPad — не будь аутсайдером, покупай тот же iPad 2018 или iPad mini 4 (от 29 990 руб.) в качестве своего первого планшета. Эти гаджеты прослужат тебе лет 5, без напряга переваривая новые версии iOS, приложения и игры.

Лично мне не нужен iPad Pro, потому что для полноценной работы есть MacBook, для всего остального есть iPhone X, а iPad Air периодически развлекает меня новыми сериалами, серфингом в интернете и реже — играми.

Как по мне, этого вполне достаточно, чтобы с уверенностью утверждать: iPad Air в 2018 году можно пользоваться и радоваться гению инженеров Купертино за столь надёжный и производительный гаджет.

Лучше отложить денег на новый iPhone, ведь презентация WWDC 2018 уже совсем скоро.