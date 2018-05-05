NVIDIA закрыла свою партнёрскую программу после обвинений в давлении на сторонних производителей

Компания решила не бороться с многочисленными слухами.

В марте несколько источников СМИ сообщили, что производитель видеопроцессоров NVIDIA якобы запретил участникам своей партнёрской программы использовать собственные геймерские бренды для маркировки устройств конкурентов из AMD.

После этого стало известно, что некоторые компании уже начали работу над новыми линейками, а вице-президент AMD и генеральный менеджер подразделения Radeon Gaming Скотт Херкельман подтвердил, что NVIDIA пытается ограничить или даже полностью заблокировать продажу видеокарт AMD со стороны своих партнёров.

Теперь же, спустя всего две недели представители NVIDIA сообщили о закрытии своей партнёрской программы на фоне критики. По их словам, компания решила не опровергать различные слухи, предположения и прочую недостоверную информацию.

В своём заявлении производитель отметил, что у программы была всего одна цель — дать геймерам возможность понятного выбора, при котором они были бы уверены в своей покупке. При этом своих партнёров компания просила следовать этой политике, в том числе и при брендировании устройств, чтобы конечное устройство «не скрывалось за кучей технических терминов».

Кроме того, по словам представителей NVIDIA, большинство партнёров согласились на такой шаг, а условия программы не запрещали им иметь свои отдельные бренды.

Поэтому, чтобы не отвлекаться от своей основной задачи — разработки и выпуске видеопроцессоров, компания приняла решение об отмене программы.

Никаких конкретных заявлений по поводу появившихся ранее обвинений в NVIDIA не сделали. Представители главного AMD также не прокомментировали сообщение своего конкурента. Пока непонятно, чем грозит рынку закрытие программы, однако, по мнению журналистов, она существовала недостаточно долгое время, чтобы её отмена грозила повышением цен или ещё большим дефицитом видеокарт.

Новые устройства обновлённой линейки NVIDIA на архитектуре Turing, согласно появившимся ранее сообщениям, предположительно поступят в продажу уже в июле, а цены на эти видеокарты будут заметно выше, чем на аналоги текущей 10 серии при их запуске.

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