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Осваиваем Split View на Mac
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Осваиваем Split View на Mac 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Функция «Split View» впервые была внедрена в 2015 году вместе с выходом El Capitan. Хоть опция не так популярна, с помощью нее можно гораздо эффективнее распоряжаться рабочим пространством. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как активировать и использовать данный режим разделения экрана.
Как перейти в режим «Split View?»
Удерживаем зеленую кнопку, которая переводит окно в полноэкранный режим в течение секунды. Мы перешли в режим редактирования. Именно здесь можно настроить разделение приложений.
На выбор в правой части экрана будет несколько приложений.
Что возможно в данном режиме
Область окон можно менять как угодно, в отличие от аналогичного режима в iOS, где на выбор представлены пропорции 50:50 или 30:70.
Для того чтобы отобразить меню программы, достаточно подвести курсор к верхней части экрана.
Данный режим подразумевает создание отдельного рабочего стола, поэтому можно свободно переключаться между ними.
Можно менять расположение программ, для этого достаточно потянуть верхнюю часть приложения.
Как выйти из режима разделения экрана?
Точно так же, как и при активации. Зажимаем кнопку перехода в полноэкранный режим, первое приложение перейдет в обычный режим, а второе окно останется в полноэкранном формате на отдельном рабочем столе.
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