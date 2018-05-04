В чем LG G7 уступает Galaxy S9?

Новый LG G7 ThinQ проработает от одной подзарядки значительно меньше, чем Galaxy S9, несмотря на одинаковую емкость аккумуляторов. Это следует из описания технических характеристик новинки. Согласно данным самого производителя, G7 способен протянуть в режиме разговора всего 19 часов, тогда как S9 — 31, что в почти полтора раза меньше.

Очевидно, причиной, по которой заявленное время работы нового LG G7 ThinQ так сильно отличается от показателей Galaxy S9, состоит в увеличенном дисплее и технологии его производства. У G7 диагональ MLCD-дисплея составляет 6,1 дюйма, тогда как более энергоэффективной AMOLED-матрицы S9 — на 0,3 дюйма меньше.

Справедливости ради отметим, что время работы в режиме ожидания у LG G7 ThinQ значительно выше, чем у Galaxy S9. Это значит, что, находясь в состоянии покоя, смартфон будет потреблять меньше энергии, чем флагман Samsung. Добиться таких показателей LG удалось за счет интеллектуального управления питанием, предусматривающего отключение всех интерфейсов в заблокированном состоянии.

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