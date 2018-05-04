Насколько хороша камера OnePlus 6?

Основная камера предстоящего OnePlus 6 настолько хороша, что именно на нее была сделана фотография для обложки последнего номера Vogue India. Об этом представители журнала сообщили в своем Instagram, опубликовав снимок, который возглавит майское издание всемирно известного журнала.

Это первая попытка издателей журнала такого уровня отснять фотографии для номера на смартфон китайского производителя. Прежде, как правило, единственным претендентом на участие в подобных экспериментах был флагманский iPhone. Судя по качеству снимка, впрочем, издатели не ошиблись.

Уровень детализации, обеспечиваемый камерой OnePlus 6, поражает. На снимке отчетливо различимы даже самые незначительные элементы кадра. Данный снимок — прямое доказательство того, что у OnePlus получилось создать конкурентоспособный камерофон, способный тягаться даже с iPhone.

Релиз OnePlus 6, согласно подтвержденной информации, пройдет уже 16 мая. Аппаратную основу флагмана составит процессор Snapdragon 845, работающий на базе 8 ГБ оперативной памяти, и передовой графический чип от Adreno. Диагональ дисплея новинки составит 6 дюймов, а соотношение сторон — 19:9.

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