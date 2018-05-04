Почему зарядки Apple стоят так дорого? Сейчас объясним

Сейчас объяснимО жадности Apple давно слагают легенды, причём за этим делом замечены как хейтеры, так и фанаты.

Признаться, у самого часто бомбит: то от черепашьего 5V адаптера, то от дебильных переходников. Мало того, что новые устройства Apple не комплектуются нормальными аксессуарами, так их ещё и продают втридорога.

Например, блок питания для MacBook стоит 5790 рублей. Хоть с MagSafe 2, хоть с USB Type-C. Конечно, очень заманчиво всё спихнуть на алчных маркетологов Apple, но здравый смысл подсказывает, что такая цена не может возникнуть на пустом месте.

Так что, разбираемся, почему зарядки Apple такие дорогие.

Зачем вообще нужен адаптер питания?

Большая часть потребительской электроники не работает с переменным током в 220V из розетки. Микросхемы чрезвычайно привередливы: им подавай низковольтный постоянный ток и всё тут. Именно для этого и нужен блок питания: он переводит переменный ток в постоянный, с нужным напряжением.

Если пустить 220V напрямую в ноутбук или смартфон — они сгорят. Пожара может и не быть, но контроллер питания точно полетит.

Уже понимаете, чем грозит заказ дешманского блока питания с Али? Нет? Копаем дальше.

Что внутри фирменного адаптера питания на 85 Вт Тут без вскрытия не обойтись. Благо портить девайсы не пришлось — попалась статья, американского радиолюбителя Кена Ширифа.

Небольшой корпус блока питания Apple оказался под завязку забит микросхемами. Все детали прикрыты металлическими пластинами радиаторов, которые рассеивают тепло, не позволяя блоку перегреться.

Вот, как устроен зарядник на 85W.

Вряд ли кто-то осилит читать описание всей цепочки передачи энергии от розетки в ноутбук. Расскажу в паре слов.

Внутри первичного контура переменный ток из розетки превращается в высоковольтный постоянный. Далее, через трансформатор он уходит на вторичный контур, в котором понижается напряжение, после чего ток попадает в ноутбук.

Причём первичный и вторичный контуры изолированы друг от друга и не соединяются напрямую. Только через соответствующие компоненты (траснформатор и чипы).

При этом блок питания абсолютно универсален, он отлично работает и с европейскими 240V на 50Гц, и с американскими 120V на 60Гц. Меняется сам штекер, а железо остаётся тем же. Внутренние системы выравнивают все параметры до одного и того же значения, в какой бы стране вы ни находились.

Там есть свой процессор

Внутри адаптера питания есть 16-битный процессор. Он контролирует напряжение и силу тока, а также понимает, когда MacBook подключен к зарядке. Также в нём заложен алгоритм отключения на случай каких-либо проблем.

Этот процессор управляет россыпю микрочипов, которые расположились на обратной стороне платы. Например, есть отдельный чип на включение/выключение зарядки, а другой корректирует напряжение в зависимости от температуры.

Свой чип есть и в самом MagSafe2 коннекторе. Он контролирует LED-огонёк и передаёт на ноутбук информацию о самом адаптере питания.

Что внутри китайской копии

Думали они заменили детали на более дешёвые? Нет, половину просто выкинули. Аналоги блоков питания Apple менее надежны, часто очень опасны. Тут уже лотерея, можно ноут спалить, а можно — квартиру.

Сравните сами, вот, что внутри копий адаптеров питания Apple.

Справа оригинальный адаптер на 85W, слева копия

Слева оригинальный адаптер на 45W, справа копия, обратная сторона

Вроде все то же самое: и контуры разделены, и основные элементы те же. Но здесь отсутствует блок коррекции фактора мощности (PFC), вместо процессора — маленький и ограниченный чип, а сами контуры посажены очень близко друг к другу.

Чем опасны такие копии?

Я уже писал про вероятность поломки, пожара и прочего. Но когда речь заходит о выгоде, нас так просто не возьмёшь. Ок, нет ничего лучше наглядного эксперимента.

Замыкание контактов китайской зарядки приводит вот к такому

Замыкание контактов оригинальной зарядки полностью безопасно

Дело в том, что такая копия 85W зарядки мгновенно выдаёт 20V на коннектор. Поэтому при любом замыкании пинов — искрит как бенгальский огонь.

В оригинале установлен микроконтроллер, который не позволяет запустить блок питания на полную, пока не дождется стабильного, подтвержённого соединения с ноутбуком. Хотя бы на секунду. До этого момента он выдаёт незначительные 0.6V, которые никак не могут искрить или навредить.

До сих пор не могу забыть случай, когда мой годовалый карапуз додумался облизнуть коннектор MagSafe 2, лежащий на полу. Ничего не произошло, адаптер питания, не дождавшись подтверждения от MacBook, просто не включился. Страшно представить, что бы произошло, будь это не фирменный аксессуар, а дешёвый аналог из Китая

Так что, цена оправдана?

Сейчас подобные копии можно купить примерно за тысячу рублей. Стоят ли все те недостающие детали 4800? Вряд ли.

Микропроцессор в блоке питания — звучит гордо. Но на деле, такая деталь стоит примерно доллар. По самым грубым подсчётам, недостающий комплект оценивают долларов в двадцать.

Конечно, это только себестоимость, не забывайте о затратах на разработку и сборку. Инженеры Apple в который раз удивляют: добиться стабильных и безопасных 85W от блока такого размера — чем не достижение?

Да, на рынке куча других именитых производителей. Но я не стану брать новый адаптер питания для своего MacBook, пока не посмотрю, как его разбирают.

Или просто куплю фирменный.