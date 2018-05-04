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TomTom GO Basic — классический GPS-навигатор
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TomTom GO Basic — классический GPS-навигатор 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Компания TomTom решила вспомнить прошлое и представила GPS-навигатор GO Basic для тех, кто не любит пользоваться смартфонами. Это бюджетная модель, но при этом в ней уже есть функция автоматического обновления карт по Wi-Fi — больше не нужно использовать для этого переходники для карт памяти и дата-кабели и качать файлы с картами вручную.
Навигатор умеет работать в паре с такими голосовыми помощниками, как Apple Siri и Google Now, а в скором будущем будет добавлена поддержка Google Assistant. Связь со смартфоном осуществляется по Bluetooth, и на экран может выводиться строка с уведомлениями и текстом сообщений из мессенджеров. TomTom GO Basic строит маршруты не только исходя из длины пути и пробок, но также на основе данных о типе транспортного средства — он не поведет ваш грузовик там, где движение такого рода машин запрещено. Есть функция MyDrive для планирования поездок с учетом времени отправки из точки А.
Навигатор вышел в версиях с экраном на 5 и 6 дюймов по диагонали и стоит 160 и 170 евро соответственно. Обновление карт не стоит ни цента, что немаловажно, так что, если вам нужен автономный навигатор, то TomTom GO Basic стоит своих денег. Старт продаж состоится через две недели.
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