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Китайцы рассекретили смартфон OnePlus 6
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Китайцы рассекретили смартфон OnePlus 6 

Ferra.ru 3 часа назад
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон OnePlus 6, пока не представленный официально.
TENAA пока не опубликовал фотографий смартфона, но раскрыл его технические характеристики. OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X.
Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 16 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.
Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.
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