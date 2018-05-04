Китайцы рассекретили смартфон OnePlus 6

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон OnePlus 6, пока не представленный официально.

TENAA пока не опубликовал фотографий смартфона, но раскрыл его технические характеристики. OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X.

Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 16 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.

Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.