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Представлен самый мощный в мире мини-ПК
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Представлен самый мощный в мире мини-ПК 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
На краудфандинговой площадке IndieGoGo с успехом проходят сборы на устройство, которое сами его создатели смело назвали самым мощным в мире мини-ПК, а также первым 5-дюймовым компьютером с SSD-накопителем на 128 ГБ и Windows 10, который помещается в карман.
Новинка с нехитрым названием Mini PC получила корпус габаритами 13,5х9х1,6 см, в котором уместился четырехъядерный процессор Intel Atom x7-Z8750, 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти на SSD-накопителе. Также есть четыре порта USB, по одному USB Type-C, HDMI, LAN, 3,5 мм для наушников и картридер. В комплекте идет складная Bluetooth-клавиатура. По предзаказу новинка оценена в $139. Сборы продлятся ещё месяц, однако уже сейчас компания собрала 1208% от первоначальной цели в $20 000.
Источник: IndieGoGo
Фото: IndieGoGo Опрос: Интересен ли вам такой формат, как мини-ПК? Да, удобная штука Нет, полноценный ПК он не заменит Нет, если нужна компактность — бери ультрабук Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Dell представила мощный мини-ПК OptiPlex 5060 Micro
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