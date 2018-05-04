Я не купил iPad 2018 из-за новой глупости Apple

Сегодня у меня огромный технопарк устройств Apple (под рукой сейчас вот даже пара MacBook Pro 2017), но именно планшета в последнее время не хватает.

Я считал часы до презентации, которая прошла 27 марта, и напряженно обновлял ее трансляцию с iPhone в поезде почти без интернета. Но в итоге разочаровался.

Сегодня меня все еще посещают мысли о покупке iPad 2018, и это действительно лучшее устройство по соотношению цена-качество на данный момент. Но у планшета есть один нюанс, который меня смущает.

Этот iPad не дружит со Smart Keyboard, и это провал

Где-то с месяц назад мне в руки попал 9,7-дюймовый iPad Pro 2016 года с чехлом-клавиатурой Smart Keyboard, к которому я всегда относился скептически. Оказался не прав. Ребята, это нечто!

У Smart Keyboard два плюса:

клавиатура моментально подключается к iPad через три контактные точки Smart Connector, нужно просто установить планшет на чехол, это все она реально удобная при работе с текстом, не сильно хуже бабочки в MacBook Pro Мне точно не помешала бы дополнительная печатная машинка, когда хочется поработать в кафе под кофе, а также резервная рабочая станция в дорогу. Всем этим мог бы стать новый планшет Apple , но у него ничего не получится.

Очень странно, что iPad 2018 не поддерживает Smart Keyboard, даже слишком. Apple позиционирует этот планшет как универсальное решение для учащихся, дает ему поддержку своего карандаша, но забывает про клавиатуру.

В голове не укладывается. Неужели сегодня рисовать студентам нужно чаще, чем работать с текстом?! Производитель запутался в собственном маркетинге, не иначе.

Приходится думать над покупкой 9,7-дюймового iPad Pro. Осталось только найти его по хорошей цене, а там уже могут и новые Прошки представить, и 10,5-дюймовая модель в деньгах просядет…

Стоп. Ты же говорил, что iPad тебе вообще не нужен

Да, в конце 2017 я продал свой iPad Air 2. Тогда мне казалось, что планшет постоянно валяется дома, до него никому нет дела, он просто собирает пыль и каждый день бессмысленно устаревает. И такие выводы я сделал не просто так.

В тему: Начинаю 2018 год без iPad. Продал планшет и не жалею

Мне казалось, что планшет просто дублирует функции iPhone, и делает это плохо. Работать с электронной почтой и мессенджерами в дороге, читать новости — все это проще делать с небольшого смартфона, который всегда в кармане, чем носить с собой еще одно устройство.

Более того, в дороге я в последнее время все чаще смотрел фильмы на MacBook Pro, время автономной работы которого с внешним аккумулятором ZMI 10 перестало казаться чем-то критичным.

Я думал, что на iPad перестали появляться интересные игры, поэтому в амплуа переносной консоли он мне также не подходил. А работу за устройством с неполноценной ОС я вообще никогда не воспринимал серьезно.

Тем не менее, в итоге я все-таки оказался НЕ прав.

Да, отказ от iPad — моя главная техноошибка

Я провел почти 4 месяца вообще без iPad. За это время случилось многое, но привыкнуть к жизни без планшета я так и не смог.

Как же все-таки здорово было развалиться на диване с кофе и планшетом с новостями через Newsify утром. Даже iPhone 8 Plus с его максимальным по размеру экраном среди смартфонов Apple не может заменить iPad в этом сценарии.

Его иногда круто было использовать в качестве навигатора, когда жена на соседнем сиденье играла роль штурмана. А в стесненных условиях международного автобуса или самолета без планшета совсем грустно.

Правильно ли я сделал, что продал свой iPad Air 2? Да! Планшет в любом случае доживал последние дни на актуальных прошивках и уже скоро начал бы дико раздражать тормозами. Продал по вменяемой цене и не жалею.

Ошибкой было убедить себя, что мне вообще не нужен планшет.

Собственно, именно поэтому решил обратить внимание на iPad 2018.

С поддержкой Smart Keyboard новый iPad стал бы идеальным: ( Я считаю iPad 2018 года почти идеальным устройством Apple сегодня.

Во-первых, у него вменяемая цена. Всего за 25 тыс. руб. (можно найти и дешевле) вы получаете классное новое устройство с современным набором технических характеристик.

Во-вторых, его технических характеристик точно хватит подавляющему большинству пользователей. Разве что камеры слабые, но на iPad так-то никто и не фотографирует почти.

В-третьих, он очень долго работает от одного заряда аккумулятора. За день его вообще сложно разрядить при вменяемой эксплуатации, а тут еще и энергоэффективный A10 Fusion…

В-четвертых, он наконец-то поддерживает Apple Pencil. Нет, рисовать с его помощью мне абсолютно не нужно, а вот делать пометки от руки в работе бывает очень удобно.

Конечно, очень плохо, что у него нет антибликового покрытия как у iPad Pro. Но и его старшие брать не могут похвастаться нормальной картинкой на ярком свете.

Если бы Apple еще не пожадничала и добавила в iPad 2018 3 заветные точки под Smart Keyboard, было бы вообще отлично. С другой стороны, так она убила бы линейку своих Pro…

Может кто-то знает нормальную замену клавиатуре Apple для планшета?