Детальный тест беззеркалки Sony Alpha 7 III: миниатюрная камера начального уровня 

В марте 2018 года мы уже проводили обзор на предпродажный образец беззеркальной камеры Sony Alpha 7 III, которая позиционируется как продукт для фотографов-любителей. Теперь, когда новинка вышла на рынки Европы и России , представляем вашему вниманию подробный тест с характеристиками камеры в цифрах.

Начиная с апреля этого года Sony Alpha 7 III официально стала преемницей своей предшественницы, Sony Alpha 7 II, которой уже три с половиной года. Японцы позиционируют новую беззеркалку как нечто среднее между уже хорошо знакомыми нам моделями: с одной стороны, Alpha 7R III, бескомпромиссно ориентированная на высокое разрешение, с другой стороны — Alpha 7S II, предназначенная для тех, кто снимает видео и фотографирует в темноте. Сам производитель описывает Alpha 7 III как камеру любительского уровня.

Тем не менее, у этой любительской камеры есть вполне себе профессиональный автофокус, позаимствованный у «старшей сестры», Alpha 9. Он быстрый и меткий: 693 точки фазового замера покрывают 93% площади изображения и способствуют повышению точности, а кроме того, камера имеет 425 точек замера по контрастности. В результате, даже в условиях слабой освещенности нашей лаборатории резкость подстраивалась в среднем за 0,3 с. На практике, чисто по ощущениям, камера реагирует даже быстрее. Таким образом, у Sony Alpha 7 III есть определенный потенциал для «фотоохоты» за быстро движущимися объектами. Ну а для тех, кому даже такая высокая производительность кажется недостаточной, есть полезная функция Eye AF: Alpha 7 III фокусируется на глазах человека перед камерой и после этого непрерывно поддерживает резкость. Поэтому камеру можно смело рекомендовать для динамической портретной фотосъемки — например, на свадьбах.

И все же, эта камера со своим шустрым автофокусом может понравиться не только любителям. Полнокадровая беззеркалка способна выдавать серии снимков со скоростью до 10 кадров в секунду — как с механическим, так и с беззвучным электронным затвором. Таким образом, по данному параметру Alpha 7 III находится на уровне Alpha 7R III и выдает примерно половину от скорости Alpha 9, которая считается профессиональной. Буфер камеры вмещает в себя 170 снимков в формате JPEG или 40 фотографий в формате RAW.

Такой стремительный темп — отчасти заслуга переработанной матрицы: графический чип на 24 МПикс дает хороший компромисс между разрешением и размером файлов. Кроме того, матрица строится по технологии BSI (backside-illuminated matrix) компании Sony: картинка, формируемая световым потоком, попадает непосредственно на чувствительную кремниевую поверхность. Это особенно важно при плохих условиях освещения. Кроме того, новая беззеркалка обладает расширенным диапазоном светочувствительности (ISO 50 — 204800), и уже при ISO 6400 выдает очень чистые и детализированные снимки. А фотографии, сделанные при ISO 12800, с некоторыми ограничениями по качеству даже можно переносить на бумагу в крупном формате.

При дневном освещении Alpha 7 III продолжает поигрывать мускулами: в прямом сравнении с профессиональной беззеркалкой Alpha 9 любительская модель даже выигрывает в плане резкости. При ISO 100 мы намерили 1964 из 2400 возможных линейных пар на высоту кадра. Детализация у Alpha 7 III тоже солидная: 1779 линейных пар при ISO 100 и, соответственно, 1525 пар при ISO 12800. Таким образом, в замерах разрешения и детализации Alpha 7 III опережает свою «старшую сестру» почти на 100 пар линий, что довольно-таки впечатляет. Sony Alpha 7 III: профессиональное видео и выносливость при съемке

Вдобавок ко всему вышесказанному, во время теста мы усмотрели в Sony Alpha 7 III попытку атаковать нынешнего видео-флагмана данного семейства — Alpha 7S II. «Движущиеся картинки» Alpha 7 III снимает в разрешении UHD со скоростью до 30 кадров в секунду, а в Full HD — вплоть до 120 кадров в секунду. Диапазон от 16 до 100 Мбит/с оставляет огромную свободу действий для постобработки. Разъемы для подключения наушников и микрофона, а также HDMI-выход, на борту имеются. Паритет? Нет. Автофокуса, способного надежно фиксировать движущиеся объекты, все-таки оказалось недостаточно: при прямом сравнении разрешения и уровня детализации у Alpha 7S II на высоту кадра получается на 100-200 линейных пар больше.

В принципе, это неудивительно: благодаря сверхсглаживанию, так называемому суперсэмлингу, Alpha 7 III «прощупывает» матрицей область изображения, эквивалентную качеству 6К, и выдает её в виде UHD-видео. Муар и пропуски кадров при этом минимизируются. Кроме того, компания Sony упаковала в аппарат технологию Hybrid Log Gamma (HLG) для воспроизведения HDR на подходящих ТВ-устройствах, а также плоские профили S-Log2— и S-Log3 для получения снимков с расширенным динамическим диапазоном. Дополняет все это увеличенное время работы от батареи.

Для энергообеспечения камеры Sony использует аккумулятор NP-FZ100 из топовой модели данной серии. Благодаря его увеличенной емкости во время тестирования камера выдержала более 200 минут видеозаписи, то есть, около 1000 кадров без подзарядки. Это — новый рекорд в классе беззеркалок. Ну и по сравнению с предыдущей моделью это тоже заметное улучшение. Sony Alpha 7 III: оснащение и гениальные функции

Корпус Sony Alpha 7 III значительно увеличился по сравнению с предыдущей моделью. Камера весит 650 грамм, и поэтому гораздо лучше лежит в больших руках. По сравнению с Alpha 9 на левой верхней стороне корпуса отсутствует колесико для выбора режимов фокусировки и серийной съемки. Еще одна хорошая новость: слот для карт памяти на правой стороне корпуса теперь вмещает сразу две SD-карты. При этом первое гнездо в слоте поддерживает скоростной стандарт UHS II, который незаменим при ведении видеозаписи с высоким битрейтом. Хотя, полный потенциал карт памяти UHS II все равно не используется: вместо максимально возможных 300 Мбайт в секунду скорость передачи данных, к сожалению, упирается в потолок уже на отметке в 100 Мбайт/с.

3-дюймовый сенсорный экран на обратной стороне камеры поначалу кажется идентичным дисплеям всей остальной серии Alpha. Но при более внимательном рассмотрении можно обратить внимание, что у него более низкое разрешение, которое составляет 921х600 точек. Тем не менее, экран отображает контент вполне четко, а настраиваемая яркость позволяет даже при прямых солнечных лучах получить высококонтрастную и хорошо читаемую картинку. Жаль только, что дисплей по прежнему не поворачивается в сторону или на 180 градусов вперед. Кроме того, сенсорная функциональность камерой ограничивается управлением точкой фокусировки и просмотром фотографий. Это тоже досадно, поскольку у других производителей сенсорное управление используется более широко. Электронный видоискатель предлагает картинку, состоящую из 2,36 млн точек. То есть, здесь компания Sony тоже отказалась от использования более высокого разрешения. Впрочем, на хорошем качестве картинки при предпросмотре эта экономия никак не сказалась. Новинка на борту — функция «Мое меню»: в зависимости от своих потребностей фотограф может настроить быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню, структура которого в целом кажется довольно сложной и запутанной.

В общем, несмотря на пару небольших недостатков, Sony Alpha 7 III имеет огромное количество достоинств для своей цены. В частности, сама полнокадровая беззеркалка по состоянию на середину апреля в России продается по цене в 144 990 рублей, а с солидным сменным объективом (FE 28–70 мм F3.5–5.6 OSS) — за 156 990 рублей. Но будьте осторожны: ведь за качество снимков отвечает не только камера. Если вы хотите начать съемку с новейшей моделью от Sony, вам рано или поздно придется снова потратиться. Дорогой объектив производства Sony в конечном итоге значительно повышает стоимость всей системы.

Альтернативы

Предыдущая модель: Sony Alpha 7 Mark II (ILCE-7M2)

Альтернатива для экономных: предыдущая модель, Sony Alpha 7 II, сейчас доступна уже за половину стоимости своей преемницы. Тем, кто заинтересовался, нужно быть готовыми к компромиссам в области качества изображения, производительности видео и продолжительности времени автономной работы.

Профессиональная модель: Sony Alpha 9 «Старшая сестра» тестируемой камеры, Sony Alpha 9, отличается в первую очередь большим количеством функциональных возможностей для профессиональных пользователей. Разъемы для синхронизации вспышки и подключения к LAN, а также 20 кадров в секунду при серийной съемке позволяют камере стоить своих денег.

Тест фотоаппарата Sony Alpha 9: самая быстрая полноформатная беззеркалка Результаты тестирования Sony Alpha 7 III Характеристики и результаты тестирования Sony Alpha 7 III Соотношение цена/качество 90 Тип камеры DSLM Эффективное количество пикселей 24,0 Мпикс Максимальное разрешение фото 6000 x 4000 пикселей Тип сенсора CMOS Размеры сенсора 35,8 x 23,9 мм Очистка сенсора да Встроенный стабилизатор (в камеру) да Запись видео да Крепление объектива Sony E Объектив при оценке качества снимков Zeiss Sonnar FE 2.8/35 Объектив при оценке быстродействия Sony FE 3.5-5.6/28-70 OSS Минимальное время спуска затвора 1/8.000 c Максимальное время спуска затвора 30 c Видоискатель электронный Покрытие видоискателя 100% Увеличение видоискателя 0,78x Дисплей: диагональ 3,0 дюйма Дисплей: разрешение 921.600 субпикселей Дисплей: тачскрин да Дисплей: запуск записи видео с тачскрина да Дисплей: возможность поворота поворотный Дисплей: поворот в селфи-режим — Второй дисплей — Датчик ориентации да GPS — Минимальное ISO ISO 50 Максимальное ISO ISO 204.800 Мин. время синхронизации со вспышкой 1/250 c Баланс белого (кол-во предустановок) 3 пресета Баланс белого: по шкале Кельвина да Разрешение при ISO мин 1.964 пар линий Разрешение при ISO 400 1.941 пар линий Разрешение при ISO 800 1.862 пар линий Разрешение при ISO 1600 1.860 пар линий Разрешение при ISO 3200 1.787 пар линий Разрешение при ISO 6400 1.784 пар линий Детализация при ISO мин 90,6% Детализация при ISO 400 91,3% Детализация при ISO 800 96,0% Детализация при ISO 1600 92,8% Детализация при ISO 3200 91,9% Детализация при ISO 6400 92,0% Визуальный шум при ISO мин 0,48 VN (0,5 VN1, 0,3 VN3) Визуальный шум при ISO 400 0,67 VN (0,7 VN1, 0,4 VN3) Визуальный шум при ISO 800 0,76 VN (0,8 VN1, 0,4 VN3) Визуальный шум при ISO 1600 0,95 VN (1,0 VN1, 0,5 VN3) Визуальный шум при ISO 3200 1,05 VN (1,1 VN1, 0,6 VN3) Визуальный шум при ISO 6400 1,42 VN (1,5 VN1, 0,7 VN3) Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO мин очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 1600 очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 3200 очень хорошо Экспертная оценка: шумность и детализация при ISO 6400 хорошо Время готовности к съемке из выключенного состояния 0,9 c Время задержки спуска затвора при ручной фокусировке 0,04 c Время задержки спуска затвора с автофокусом при дневном свете — Время задержки спуска затвора с автофокусом при слабом освещении — Время задержки спуска затвора в режиме Live-View с автофокусом при дневном свете 0,35 c Скорость серийной съемки в RAW 9,7 фото/с Длина серии в RAW 40 фото единовременно Скорость серийной съемки в JPEG 10,0 фото/с Длина серии в JPEG 172 фото единовременно Аккумулятор NP-FZ100 Стоимость аккумулятора 90 € Аккумулятор: макс. фотографий со вспышкой 430 фото Аккумулятор: макс. фотографий без вспышки 920 фото Аккумулятор: макс. фотографий в Live-View со вспышкой 1.080 фото Аккумулятор: макс. фотографий в Live-View без вспышки 540 фото Аккумулятор: продолжительность записи видео 3:41 ч:мин Разъем для микрофона да, 3,5 мм Встроенная вспышка — Управление вспышкой да Дистанционный спуск затвора да Тип карты памяти SDXC WLAN да NFC да Материал корпуса магниевый сплав Корпус: защита от пыли и водяных брызг да Габариты 127 x 96 x 74 мм Вес без объктива 650 г Фото: компания-производитель