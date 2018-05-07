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Смартфон LG Q7 соберут на процессоре MediaTek
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Смартфон LG Q7 соберут на процессоре MediaTek 

MDDevice 25 минут назад
Фото: MDDevice
Представленный несколько дней назад смартфон LG G7 оказался настоящим флагманом на базе мощнейшего процессора Qualcomm 845, аналогов у которого на рынке попросту нет. Сейчас LG готовит упрощенную версию этого аппарата под названием Q7, вот только ей процессор Qualcomm, хоть какой-нибудь, не достанется вовсе.
По последним данным, грядущий Q7 строится на аппаратной платформе от MediaTek, притом далеко не самой свежей — слухи указывают на 8-ядерный Helio P23 и 10-ядерный Helio X23, неплохие для своего ценового сегмента, но никак не для упрощенной версии корейского флагмана. Впрочем, упростят Q7 очень сильно — это будет почти бюджетник с 3 или 4 Гб ОЗУ и экраном Full HD+ на 5,5 дюйма по диагонали со ставшим уже привычным соотношением сторон 18:9.
Стоить все это будет в районе 300 долларов США, и тут же возникает вопрос — а зачем, собственно, нужен этот LG Q7, когда есть намного более доступные смартфоны с очень схожей начинкой? Да тот же Xiaomi Redmi Note 5 Pro уже есть в версии с 6 Гб RAM, и стоит он намного дешевле. Анонс Q7 пройдет до конца текущего месяца, и в продажу первым делом он поступит в странах Азии. О релизе в других регионах мира речи пока что нет, и хорошо. К слову, у G7 тоже уже почти есть конкурент от Xiaomi — 23 мая покажут флагманский Mi 7 по цене от $440.
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