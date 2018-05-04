LG G7 ThinQ: пара слов в защиту флагмана

В Сети почему-то негативны по отношению к LG G7. В качестве объекта анализа хотелось бы взять статью иностранных коллег из phonearena, в которой представлены несколько негативных моментов касаемо нового флагмана. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему все не так плохо, как кажется.

Приставка ThinQ

Первое, что не понравилось коллегам, — это приставка ThinQ. Ее значение — «Thinking of you» (думать о вас). Что плохого в том, что компания решила немного обновить брендинг? HTC каждый год меняет наименования своих флагманов, но ни у кого вопросов не возникает. После HTC One M9 вышел HTC 10, а затем HTC U11. Поэтому никаких проблем с этим нет абсолютно.

Отсутствие OLED-дисплея

LG пока недостаточно хороша в производстве OLED-дисплеев, и Pixel 2 XL — хороший тому пример. Поэтому подобное вполне оправдано. К тому же при правильной калибровке экрана, при умном подходе к разработке экрана никаких проблем с цветопередачей, качеством картинки быть не должно. LCD-дисплеи не хуже OLED-панелей, когда речь заходит о качестве картинки.

Отсутствие стабилизации в 4K-видео

Да, это неприятный факт. Но давайте взглянем на конкурентов. Есть ли стабилизация в 4K-качестве на Meizu 15 или Huawei P20 Pro? Нет. Поэтому можно говорить об этом, упоминая конкурентов, потому что G7 — не единственный флагман с подобным недостатком, и выделять его я бы не стал.

Аккумулятор на 3000 мАч Да, здесь 6,1-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и аккумулятор всего на 3000 мАч. Для сравнения: в S9 Plus 6,2-дюймовый дисплей, но аккумулятор на 500 мАч больше, а в P20 Pro батарея и вовсе на 4000 мАч.

Конечно, 3000 мАч — это мало, но насколько мало в случае с G7? Почему-то никто не упоминает тот факт, что в устройстве используется дисплей MLCD+, который потребляет на 30% меньше энергии аккумулятора в сравнении с обычными LCD-дисплеями.

Интерфейс, схожий с Samsung Experience

В настоящее время не каждый сможет отличить iOS от Android из-за того, что с годами оболочки производителей и операционные системы становятся все больше похожи друг на друга. Дело в том, что все ищут решения, которые бы соответствовали трендам, и ничего странного нет в подобной схожести. Просто каждая компания пытается быть в тренде и соответствовать дизайнерским тенденциям на рынке смартфонов.

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